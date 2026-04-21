En medio de nuevos aumentos en el transporte público, la Tarifa Social Federal de la SUBE se consolida como una de las herramientas más relevantes para aliviar el gasto diario. El beneficio, que depende de la ANSES, permite acceder a una reducción de hasta el 55% en el valor del pasaje durante abril de 2026. En un contexto donde los boletos siguen ajustándose tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad, el descuento puede llevar el costo de un viaje a casi la mitad. Para quienes usan el transporte todos los días, la diferencia en el bolsillo es significativa. El programa está dirigido a personas que reciben asistencia del Estado o forman parte de determinados esquemas sociales. Entre los grupos alcanzados se encuentran: El trámite es gratuito y se puede completar de forma digital. Para acceder al beneficio, es necesario: La Tarifa Social SUBE no requiere renovaciones periódicas, sino que, se mantiene activa mientras se cumplan las condiciones. Además, registrar la tarjeta no solo habilita el descuento, sino que también permite recuperar el saldo en caso de pérdida y gestionar reclamos. En abril, los valores del transporte muestran nuevas subas. En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo ya supera los $ 870 con SUBE registrada, mientras que sin registrar puede escalar por encima de los $ 1.300. En la Ciudad, las tarifas parten desde más de $ 700 y aumentan según la distancia recorrida.