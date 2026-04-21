El Gobierno nacional incrementará las jubilaciones en 3,38% durante mayo, el porcentaje proviene de la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en marzo. El aumento proviene del esquema de movilidad vigente, el cual señala que los jubilados y pensionados reciben incrementos mensuales según el último dato del IPC. En la misma línea, los haberes liquidados por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) incluirán un bono para potenciar las jubilaciones básicas. El organismo previsional informó que el incremento de 3,8% dejará un piso jubilatorio de $ 393.174,10. Quienes cobren el haber básico percibirán un extra de $ 70.000 para que nadie reciba un haber menor a $ 463.174,10. Por su parte, los pensionados también verán sus haberes incrementados: ANSES pagará el complemento a quienes cobren el haber mínimo, por lo que el piso jubilatorio de mayo será de $ 463.174,10. Quienes cobren un haber superior a $ 393.174,10 cobrarán un proporcional hasta alcanzar el piso. Cabe recordar ciertos criterios del bono: Mientras ANSES continúa con el calendario de pagos de abril, ya se conocen las fechas de mayo: