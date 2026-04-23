La ANSES confirmó que la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) tendrá un aumento del 3,3% en mayo de 2026. Esta prestación social destinada a adultos mayores seguirá acompañada por el bono de $70.000. La Pensión Universal para el Adulto Mayor tendrá un incremento del 3,3% en mayo, en línea con la fórmula de movilidad aplicada por la ANSES. Con esta actualización, el haber mensual pasará a ser de $ 314.539,27, consolidando una nueva suba para esta prestación social. La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima del sistema previsional, por lo que su valor se ajusta automáticamente según la evolución del haber mínimo. Por su parte, los beneficiarios seguirán cobrando el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios desde 2024. Con este refuerzo, el ingreso total alcanzará los $ 384.539,27, aunque el incremento real se ubica por debajo de la inflación informada por el INDEC. La PUAM fue creada para garantizar un ingreso básico a personas mayores de 65 años que no cuentan con los aportes suficientes para acceder a una jubilación. Este beneficio de la ANSES está orientado a quienes no tienen cobertura previsional y exige cumplir condiciones específicas. Además del haber mensual, los titulares acceden a servicios de salud a través de PAMI y pueden percibir asignaciones familiares. Para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor es necesario cumplir con los siguientes requisitos: En mayo de 2026, los jubilados y pensionados de la ANSES recibirán un aumento del 3,4% en sus haberes, de acuerdo con el último dato de inflación. Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $ 393.174,10. Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanzará los $ 463.174,10. En los casos de haberes superiores, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta completar ese mismo tope.