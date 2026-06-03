La decisión del Gobierno de avanzar hacia un esquema de libre circulación de pesos y dólares reavivó las conversaciones sobre el bimonetarismo en la Argentina.

Durante su participación en el AmCham Business Day, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que la administración de Javier Milei profundizará la competencia de monedas y buscará facilitar el uso de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a impulsar la actividad económica sin recurrir a la emisión monetaria. Según explicó el funcionario, el objetivo es que los ahorros que los argentinos mantienen dolarizados se canalicen hacia inversiones y transacciones dentro de la economía formal .

“Lo importante es que ese ahorro que está debajo de los colchones se canalice en inversión y esa inversión va a generar crecimiento. Mayor crecimiento y formalidad, manteniendo el gasto constante, nos dan un mayor nivel de superávit que nos va a permitir seguir bajando impuestos. Ya hemos bajado 3 puntos de impuestos, que son US$ 20.000 millones por año”, afirmó Caputo ante empresarios.

La propuesta oficial apunta a una economía en la que los ciudadanos puedan elegir libremente qué moneda utilizar para ahorrar, invertir o realizar pagos. Sin embargo, para el economista Christian Buteler, la convivencia entre pesos y dólares no constituye una novedad.

“El bimonetarismo existe hace mucho tiempo y se dio más que nada porque una de las funciones que tiene la moneda, que es la de ser reserva de valor, la moneda nacional la perdió hace décadas y el ciudadano eligió el dólar para que cumpla esa función”, explicó.

En ese contexto, mencionó como ejemplos las operaciones inmobiliarias, la compraventa de algunos vehículos y la aceptación de dólares en una amplia cantidad de comercios.

“Si vas a comercios, generalmente en un 80% o 90% te van a aceptar dólares. No hay imposibilidad de comerciar en dólares para quien quiera hacerlo”, sostuvo.

Powerball: los resultados del miércoles, 8 de abril de 2026.

De todos modos, aclaró que reconocer esa convivencia entre monedas no le parece un error. “Negarlo no me parece prudente. Reconocerlo me parece lo más lógico”, sostuvo.

¿Dólares ahorrados para el consumo?

Para el economista, detrás de la propuesta oficial hay otro objetivo. “Lo que quiere Caputo no es tanto que haya más aceptación de los dólares, porque para mí ya hay un nivel importante de aceptación. Creo que lo que está buscando desde hace dos años es que la gente use los dólares que hoy tiene ahorrados”, afirmó.

“Él ve en ese ahorro que está en la gente, que mayoritariamente está en dólares, una posibilidad de impulsar la economía. Si sacamos todos los dólares y los volcamos a la actividad para transaccionar de la forma que vos quieras, eso obviamente le da un impulso a la economía”, explicó.

Sin embargo, Buteler pone en observación que medidas orientadas a facilitar el uso de dólares sean suficientes para lograr ese objetivo. “Que la gente se vuelque a utilizarlo o no, no va a ser porque el gobierno ponga leyes para que sea más fácil usar los dólares. Va a ser cuando la gente considere que le conviene usarlo”, señaló.

En esa línea, el economista indicó que muchas familias conservan sus ahorros como una reserva ante eventuales problemas de ingresos o empleo.

“Hoy la economía da muchas incertidumbres y vos realmente no sabés si dentro de tres, cuatro, cinco o seis meses vas a tener que usar tus ahorros porque no te alcanza tu ingreso o porque te quedaste sin trabajo. Entonces seguís reteniendo ese ahorro, lo seguís guardando como precaución hacia adelante”, afirmó.

“Creo que se juntan los dos factores contrarios: el factor de que realmente vos mantenés el ahorro por miedo a necesitarlo mañana para reforzar o completar tus ingresos y el factor de que la verdad que hoy no rinde demasiado, está todo muy caro en dólares en la Argentina”, sostuvo.

A esa incertidumbre se suma, según Buteler, otro factor vinculado al poder de compra de los ahorros dolarizados. “Cuando tenés un dólar caro, hay mucha gente que dice: a este precio me conviene salir y comprar un bien. Hoy pasa lo contrario: está todo muy caro en dólares en la Argentina”, explicó.

El blanqueo como antecedente y las expectativas de los ahorristas

Buteler recordó el blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno, que permitió exteriorizar una importante cantidad de fondos que permanecían fuera del sistema.

“Vos tuviste un blanqueo muy exitoso, pero muy exitoso. Se blanqueó muchísimo dinero”, destacó.

No obstante, consideró que esos recursos no terminaron volcándose a la economía real. “Volvemos a lo mismo, no fueron volcados a la economía, que era el fundamento de ese blanqueo”, afirmó.

Para Buteler, la decisión de utilizar o conservar los ahorros en dólares dependerá principalmente de las condiciones económicas y de las expectativas de los propios ahorristas.

“Que la gente se vuelque a utilizarlo o no, no va a ser porque el Gobierno ponga leyes para que sea más fácil usar los dólares. Va a ser cuando la gente considere que le conviene usarlo o cuando considere que la economía está bien, está próspera y que no va a necesitar ese ahorro en los próximos meses”, concluyó.