En 2024, el 17% del salario se usaba para pagar deudas, mientras hoy casi se duplicó, al llegar al 30%, de acuerdo a un informe de EcoGo, en base a analizar los datos de la Central de Deudores del Banco Central.

“El driver que condensa todo es la carga financiera: ingresos, endeudamiento y tasa real se sintetizan en la ecuación de deuda sobre ingreso".

“La carga financiera consolidada, que incluye bancos y proveedores de crédito no financieros, que involucra a las fintech y billeteras virtuales, pasó de 17% en 2024 a 30% de la masa salarial, con una tasa de interés real promedio del crédito de consumo del 58%”, precisa el research.

Deudores

Sebastián Menescaldi, director asociado de EcoGo, explica que, si bien el nivel de deuda en términos reales menor que en 2018, la carga de la deuda para cancelar capital e interés se duplica.

Detalla que el nivel promedio de vida de los créditos cayó, ya que estaba en 60 meses en promedio en 2024, cuando había mucho más crédito hipotecario, mientras ahora cayó a 24 meses, al estar mucho más concentrado en la financiación de tarjetas de crédito y en préstamos personales, mientras las tasas reales subieron fuerte.

Licuaba deudas

A diferencia del período de 2018 y 2019, cuando la crisis fue de empresas, con inflación alta que licuaba la deuda; hoy, sin licuación, con una desinflación y una tasa real muy positiva, el shock pega de lleno en las familias.

En este aspecto, el crédito no bancario es el más riesgoso, ya que llega al 28,7% de irregularidad, más del doble que el bancario.

El deudor medio debe $ 1,1 millón, mientras el moroso, que es quien qdebe desde hace más de 90 días, debe menos, $ 934.000, y es más joven 39 años contra 47 de quien tomó un crédito y sí lo paga. Desde luego, quien está en mora se encuentra más expuesto al crédito no bancario.

Tasa real

“La mora total de familias está en 15% y el modelo consolidado la ve sostenida y subiendo, según la tasa real, la emisión de crédito y el salario real. El driver es la tasa real: si normaliza, la mora mejora; si se sostiene alta, trepa”, revela el paper de EcoGo.

Otro de los indicadores es que el crédito no bancario avanzó 2,2% en términos reales en mayo con respecto a abril, últimas cifras disponibles de la Central de Deudores del BCRA que procesó EcoGo.

El stock se ubica en los $ 15,4 billones y la industria vuelve a exhibir un alza en el crédito en términos reales. Ello difiere del comportamiento del crédito bancario que retrocedió 0,9% real en el mes, acumulando siete meses consecutivos de bajas.

Fintech

“Las empresas no bancarias se fondean de corto plazo con entidades financieras. Y ese fondeo bajó de costo. Mientras, los bancos son más cautos a la hora de prestar, porque otorgan préstamos a plazos más largos, mientras las fintech lo hacen a períodos más cortos".

Las empresas, por su parte, se fondean mediante acuerdos que realizan con los bancos. También es factible que se hayan animado a ser más agresiva con la desinflación y la mejora de los ingresos de los salarios”, detalla Menescaldi.