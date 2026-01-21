Adiós Becas Progresar: el Gobierno lanza un nuevo programa que paga $ 200.000 a estudiantes

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), puso en marcha el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondientes a enero de 2026.

El programa continúa como un soporte económico clave para estudiantes de distintos niveles y busca garantizar la permanencia en el sistema educativo de jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad económica.

Este está orientado a jóvenes que cursan estudios de nivel obligatorio, superior y de formación profesional, con el objetivo de fortalecer la continuidad educativa mediante el otorgamiento de un apoyo económico mensual, sujeto al cumplimiento de condiciones académicas y socioeconómicas.

En enero de 2026, el valor mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 para todas las líneas del programa. Sin embargo, este importe no se percibe de manera completa cada mes. ANSES deposita el 80% del beneficio ($28.000) de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el estudiante acredite el cumplimiento de sus obligaciones académicas.

Los tipos de Becas Progresar

El organismo previsional dispone de tres tipos de Becas Progresar, tal como el Obligatorio (escuela primaria y secundaria), Superior (carreras terciarias, universitarias y Enfermería) y el de Trabajo (curso de formación laboral). Cada uno tiene estos respectivos montos:

Progresar Obligatorio: Para jóvenes de 16 a 24 años que estén cursando la escuela secundaria. $ 28.000 en el primer año (se retienen $ 7.000) y $35.000 a partir del segundo año.

Progresar Superior: Orientada a quienes cursan carreras de nivel superior, fomentando la continuidad en los estudios. $ 28.000 (se retienen $ 7.000).

Progresar Trabajo: Dirigido a jóvenes y adultos que buscan completar estudios y acceder a cursos de formación profesional. $ 35.000 sin retención.

¿Cuánto se cobra con las Becas Progresar?

El 80% del monto se cobra mensualmente, y el 20% restante se paga al acreditar la regularidad académica al año siguiente.

Estudiantes universitarios y terciarios que cursan su primer año están sujetos a esta retención, que se libera al presentar la certificación de regularidad. Quienes ya avanzaron en sus carreras pueden acceder al monto completo, siempre que mantengan las condiciones académicas exigidas.

Progresar Obligatorio: $ 28.000 en el primer año (se retienen $ 7.000) y $35.000 a partir del segundo año.

Progresar Superior: $ 28.000 (se retienen $ 7.000).

Progresar Trabajo: $ 35.000 sin retención.

Durante enero, miles de beneficiarios están recibiendo el pago del 20% acumulado durante 2025, además de las cuotas estímulo por mérito académico. Estos montos extras pueden alcanzar los $56.000 o $63.000 según el momento de inscripción del año anterior.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar las Becas progresar?

Los estudiantes que quieran acceder al beneficio de la Beca Progresar tanto en nivel universitario, terciario y técnico deberán cumplir con estos requisitos:

Ser argentino, estar naturalizado o ser extranjero con residencia legal de al menos 5 años.

Tener el secundario terminado sin adeudar materias

Contar con ingresos individuales o familiares menores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Tener entre 17 y 24 años (sin límite de edad en Enfermería)

Estar en las instituciones públicas reconocidas.

Contar con regularidad académica

Tener completo el calendario de vacunación

Formar parte de las actividades complementarias

Becas Progresar.

Becas Progresar: cómo es el esquema de pagos durante el año

El beneficio se abona en hasta 12 cuotas anuales, distribuidas de la siguiente manera: ocho cuotas mensuales con retención del 20%, dos cuotas estímulo que se pagan al cierre del ciclo lectivo (condicionadas a la realización de actividades de extensión o cursos complementarios), y dos cuotas por mérito académico para quienes finalicen sin materias adeudadas.

El pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria o billetera virtual informada por el estudiante al momento de la inscripción. El número de cuotas restantes depende del mes en que se realizó la inscripción durante el año anterior. Por ejemplo, quienes se inscribieron en marzo de 2025 cobran en enero la cuota 10, mientras que los inscriptos en agosto perciben la cuota 5.

Cuándo y cómo inscribirse a las Becas Progresar cuando se abra la convocatoria

Aunque la convocatoria oficial para el ciclo lectivo 2026 aún no fue publicada, la información disponible permite anticipar cómo será el proceso de inscripción, qué requisitos se mantendrán y cuáles son los montos vigentes en este arranque de año.

Según el patrón histórico del programa, la primera convocatoria de inscripción suele abrirse durante marzo y abril, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo. Si bien no hay una fecha exacta confirmada por las autoridades, fuentes del sector educativo estiman que el período de inscripción se habilitará entre el 1 de marzo y el 30 de abril.

La inscripción se realiza de manera completamente online a través de la plataforma oficial del programa (becasprogresar.educacion.gob.ar). Antes de inscribirse, es recomendable verificar en Mi ANSES que todos los datos personales y del grupo familiar estén actualizados, ya que esto agiliza el proceso de evaluación.

El trámite no requiere gestores ni intermediarios. Desde ANSES y el Ministerio de Capital Humano insisten en remarcar que los estudiantes no deben compartir datos sensibles, claves ni documentos con terceros que ofrezcan gestionar la inscripción.