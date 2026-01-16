ARCA: aunque no tengan deudas, expulsarán del Monotributo a los contribuyentes que realicen estas compras

Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) confirmara este martes que la inflación de diciembre fue de un 2,8%, ya se conoce de cuánto será la primera actualización del Monotributo este 2026, la cual se realiza de forma semestral.

En el caso del régimen para los pequeños contribuyentes, los parámetros se actualizan cada seis meses, en enero y julio, considerando la variación del IPC del semestre inmediato anterior.

Para esta ocasión, ARCA tomará en cuenta la inflación registrada entre julio y diciembre de 2025, y las nuevas escalas comenzarán a regir desde febrero.

Cómo quedarán las categorías del Monotributo desde febrero

Con estos parámetros, y a la espera de la confirmación oficial por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el portal Contadores en Red analizó cómo podrían quedar las nuevas categorías del Monotributo.

Categoría A : $ 42.368,07

Categoría B : $ 48.229,53

Categoría C : $ 56.476,97 para servicios y $ 55.202,74 para ventas.

Categoría D : $ 72.382,21 para servicios y $ 70.630,12 para ventas.

Categoría E : $ 102.492,82 para servicios y $ 92.617,55 para ventas.

Categoría F : $ 128.988,51 para servicios y $ 111.149,32 para ventas.

Categoría G : $ 197.021,45 para servicios y $ 135.858,50 para ventas.

Categoría H : $ 447.150,00 para servicios y $ 271.943,63 para ventas.

Categoría I : $ 824.439,17 para servicios y $ 406.840,57 para ventas.

Categoría J : $ 998.567,86 para servicios y $ 496.840,57 para ventas.

Categoría K: $ 1.381.079,64 para servicios y 600.614,96 para ventas.

Aumenta el monotributo: estos son los nuevos valores a partir del mes de febrero Fuente: Contadores en Red

En tanto, estos valores son estimados y únicamente serán oficiales aquellos que difunda ARCA cuando se realice el nuevo esquema tributario.

Monotributo: cuánto se paga en enero de 2026

Previo a la recategorización y la actualización que impactará en el valor de las cuotas para las diferentes categorías del Monotributo desde el segundo mes del año, ARCA dio a conocer cuánto se tendrá que abonar en enero de 2026.

Aumenta el monotributo: estos son los nuevos valores a partir del mes de febrero Fuente: Archivo

De tal modo, las personas inscriptas en el Monotributo tendrán que abonar los siguientes montos en la primera cuota de este año: