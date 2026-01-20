La becas Progresar continúan vigentes durante 2026 como un soporte económico clave para estudiantes de distintos niveles. Administrado por el Ministerio de Capital Humano y gestionado por ANSES, este beneficio busca garantizar la permanencia en el sistema de jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad económica.

Aunque la convocatoria oficial para el ciclo lectivo 2026 aún no fue publicada, la información disponible permite anticipar cómo será el proceso de inscripción, qué requisitos se mantendrán y cuáles son los montos vigentes en este arranque de año.

Cuándo abre la inscripción para las Becas Progresar 2026

Según el patrón histórico del programa, la primera convocatoria de inscripción suele abrirse durante marzo y abril, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo. Si bien no hay una fecha exacta confirmada por las autoridades, fuentes del sector educativo estiman que el período de inscripción se habilitará entre el 1 de marzo y el 30 de abril.

Este calendario escalonado permite que los estudiantes de nivel obligatorio, superior y formación profesional accedan al programa antes del inicio de clases. Durante 2025, la convocatoria también se organizó en dos etapas, con una primera apertura en marzo y una segunda instancia hacia agosto para quienes no alcanzaron a inscribirse en el primer período.

Montos confirmados: cuánto se cobra en enero de 2026

En enero de 2026, el valor mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 para todas las líneas del programa. Sin embargo, este importe no se percibe de manera completa cada mes. ANSES deposita el 80% del beneficio ($28.000) de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el estudiante acredite el cumplimiento de sus obligaciones académicas.

Estudiantes universitarios y terciarios que cursan su primer año están sujetos a esta retención, que se libera al presentar la certificación de regularidad. Quienes ya avanzaron en sus carreras pueden acceder al monto completo, siempre que mantengan las condiciones académicas exigidas.

Durante enero, miles de beneficiarios están recibiendo el pago del 20% acumulado durante 2025, además de las cuotas estímulo por mérito académico. Estos montos extras pueden alcanzar los $56.000 o $63.000 según el momento de inscripción del año anterior.

Pensando en 2026, el Presupuesto Nacional contempla una actualización real del 4,1% en las partidas destinadas a becas educativas. Esto genera la expectativa de que el valor mensual de $35.000 pueda incrementarse al momento de la apertura de la inscripción en marzo, acompañando la inflación proyectada.

Sin embargo, este ajuste aún no fue oficializado. La definición del nuevo monto se conocerá junto con la resolución que habilite formalmente la convocatoria durante el primer trimestre del año.

Becas Progresar 2026: cuáles son los requisitos para acceder

El programa Progresar se estructura en tres líneas principales: Educación Obligatoria, Educación Superior y Progresar Trabajo. Cada una tiene requisitos específicos según el nivel educativo, aunque existen condiciones comunes a todas.

Los postulantes deben ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país, y contar con DNI actualizado. El límite de edad general es de 16 a 24 años, aunque se extiende hasta los 30 años para estudiantes avanzados en carreras terciarias o universitarias, y no tiene tope para quienes cursan Enfermería.

El factor económico determinante es que el ingreso total del grupo familiar no debe superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Dado que el salario mínimo se actualiza periódicamente, este tope se ajusta en forma automática. En enero de 2026, el límite de ingresos permitidos se ubica en $966.000 mensuales para el grupo familiar.

Para mantener la beca, los estudiantes deben acreditar condición de alumno regular en una institución educativa oficial. En el nivel superior, se exige tener aprobado al menos el 50% de las materias correspondientes al plan de estudios y año de cursado, especialmente para quienes se inscriben como estudiantes avanzados.

El programa también establece que no se puede exceder en más de dos años el tiempo teórico de duración de la carrera , aunque esta restricción no aplica para grupos en situación de vulnerabilidad multidimensional. Estudiantes a los que les resten dos o menos materias, o que solo adeuden exámenes finales, tesis o prácticas profesionales, pueden inscribirse por un año sin opción a renovación.

Becas Progresar: cómo es el esquema de pagos durante el año

El beneficio se abona en hasta 12 cuotas anuales, distribuidas de la siguiente manera: ocho cuotas mensuales con retención del 20%, dos cuotas estímulo que se pagan al cierre del ciclo lectivo (condicionadas a la realización de actividades de extensión o cursos complementarios), y dos cuotas por mérito académico para quienes finalicen sin materias adeudadas.

El pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria o billetera virtual informada por el estudiante al momento de la inscripción. El número de cuotas restantes depende del mes en que se realizó la inscripción durante el año anterior. Por ejemplo, quienes se inscribieron en marzo de 2025 cobran en enero la cuota 10, mientras que los inscriptos en agosto perciben la cuota 5.

Dónde y cómo inscribirse cuando se abra la convocatoria

La inscripción se realiza de manera completamente online a través de la plataforma oficial del programa (becasprogresar.educacion.gob.ar). Antes de inscribirse, es recomendable verificar en Mi ANSES que todos los datos personales y del grupo familiar estén actualizados, ya que esto agiliza el proceso de evaluación.

El trámite no requiere gestores ni intermediarios. Desde ANSES y el Ministerio de Capital Humano insisten en remarcar que los estudiantes no deben compartir datos sensibles, claves ni documentos con terceros que ofrezcan gestionar la inscripción.