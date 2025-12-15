Chau Becas Progresar: el Gobierno lanzó un nuevo beneficio de $ 1.000.000 para estudiantes. Foto: Shutterstock

Si bien las Becas Progresar son un programa económico muy conocido entre estudiantes, ahora el Gobierno lanzó un nuevo plan que otorgará hasta $ 1.000.000 para cada persona.

Se trata de una beca que otorga el Instituto Nacional de la Música (INAMU), con el que fomenta proyectos de giras, grabaciones y producciones audiovisuales, a través de sus líneas de Fomento Regional, Nacional y Coral.

Chau Becas Progresar: el Gobierno lanzó un nuevo beneficio de $ 1.000.000 para estudiantes. Foto: Centro Nacional de la Música

¿Quién puede cobrar la nueva beca de $ 1.000.000?

El INAMU abrió la convocatoria a esta beca económica desde el sábado 1 hasta el viernes 14 de noviembre, en donde cualquier persona inscripta al Registro Único de Artistas Musicales podía solicitar el programa.

En ese caso, debían llenar sus datos personales y los del proyecto musical principal actualizados previo al inicio de la convocatoria, o sea, hasta el 31 de octubre. De esta manera, existen tres líneas de fomento, con un monto fijado:

Fomento Regional : 360 fomentos directos de $ 500.000

Actividad Coral : 20 fomentos directos de $ 800.000

Fomento Nacional: 44 fomentos directos de $ 1.000.000 (luego ampliado a 54)

Los resultados ya fueron cargados en el Anexo 1 de la Resolución 234/2025 del Boletín Oficial. En ese documento, se detallan los 434 beneficiarios distribuidos en las tres categorías junto con sus respectivos suplentes.

¿Cómo cobrar la nueva beca de $ 1.000.000?

A partir de esta publicación en el Boletín Oficial de este lunes 15 de diciembre, todos los beneficiarios tendrán hasta siete días para completar los datos correspondientes y así hacer efectivo el pago del beneficio correspondiente.

Para llevar a cabo este paso, solo deberán ingresar al Panel de Músico que está en el sitio web institucional www.inamu.musica.ar. En caso de no completarlo, se le sacará el subsidio y no tendrán derecho a reclamo alguno.

Una vez que cobren la ayuda económica, tendrán 240 días de corrido para presentar la certificación de la compensación social realizada y la rendición de cuentas con facturas y documentación respaldatoria. Justamente, deberán usar ese dinero en: