ANSES reactivará uno de los beneficios más esperados y todas estas personas cobrarán un plus de $ 85.000: a quiénes beneficia Fuente: Archivo

En medio del fuerte incremento de los gastos educativos, ANSES confirmó que reactivará uno de los beneficios más esperados y este año volverá a emitirse la Ayuda Escolar Anual, un plus que alcanzará los $ 85.000 por hijo.

Este pago, que se realiza una vez al año a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, acompaña el inicio del ciclo lectivo y permite cubrir parte de los costos de útiles, indumentaria y materiales escolares.

La medida, por su parte, se mantiene vigente para este 2026 y apunta a reforzar los ingresos de los hogares que perciben Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares.

¿Quiénes podrán cobrar el plus escolar de ANSES en 2026?

La Ayuda Escolar Anual está dirigida a titulares de AUH y asignaciones familiares con hijos en edad escolar. En el caso de chicos sin discapacidad, el beneficio rige desde los 45 días hasta los 18 años, siempre que asistan a instituciones oficiales de nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad y el organismo acepta la presentación de certificados de escuelas especiales, centros de rehabilitación, talleres protegidos o espacios educativos reconocidos.

ANSES recordó que el cobro no es automático y, para acceder al beneficio, cada familia debe cumplir con los requisitos vigentes y acreditar la escolaridad correspondiente.

Monto, fecha de pago y requisitos de la Ayuda Escolar 2026

Para este año, el monto actualizado de la Ayuda Escolar será de $ 85.000 por hijo. Según el cronograma habitual, el organismo suele efectuar una liquidación masiva entre febrero y marzo, coincidiendo con el inicio de clases.

El requisito clave para acceder al beneficio es la presentación del Certificado Escolar, un trámite obligatorio, gratuito y digital que se realiza a través de Mi ANSES.

De tal modo, los titulares deben ingresar con CUIL y la Clave de Seguridad Social, generar el formulario, hacerlo completar por la institución y subirlo nuevamente al sistema desde Mi ANSES.

AUH, Asignación por Embarazo y Asignación Familiar: cuándo se cobran

Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: viernes 9 de enero

DNI 1: lunes 12 de enero

DNI 2: martes 13 de enero

DNI 3: miércoles 14 de enero

DNI 4: jueves 15 de enero

DNI 5: viernes 16 de enero

DNI 6: lunes 19 de enero

DNI 7: martes 20 de enero

DNI 8: miércoles 21 de enero

DNI 9: jueves 22 de enero

Asignación por Embarazo (AUE)