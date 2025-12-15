El Gobierno nacional confirmó que sigue vigente una de las líneas más demandadas del programa Becas Progresar, que se paga a través de ANSES y busca acompañar a jóvenes y adultos en su formación académica y laboral.

¿Qué son las Becas Progresar y qué líneas existen?

Progresar es un programa que garantiza el derecho a la educación y apoya a estudiantes en distintas etapas. Las líneas disponibles son:

Progresar Nivel Obligatorio: para terminar estudios primarios o secundarios.

Progresar Nivel Superior: para estudiantes terciarios y universitarios.

Progresar Trabajo: para quienes realizan cursos de formación profesional avalados por el Ministerio de Capital Humano.

Fechas confirmadas de las Becas Progresar: cómo saber si cobro y cuál es el monto Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Progresar Trabajo: cuánto paga y cómo funciona

Esta línea está orientada a la capacitación laboral y ofrece:

Monto mensual: $ 35.000.

Retención del 20 % por ANSES: se cobra $ 28.000 cada mes y el resto al finalizar el curso.

Destino: estudiantes de cursos habilitados por el programa.

Requisitos para inscribirse en Progresar Trabajo

Para acceder, los postulantes deben cumplir:

Edad: entre 18 y 24 años. Se extiende hasta 40 para personas desocupadas o en situación vulnerable.

Formación: inscripción en cursos reconocidos por el Ministerio de Capital Humano.

Condiciones: cumplir con los requisitos académicos y administrativos del programa.

Calendario de cobro Becas Progresar diciembre 2025

ANSES confirmó el cronograma para todas las líneas del programa:

15 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1.

16 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.

17 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.

18 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7.

19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.

Los pagos se acreditan en la cuenta bancaria registrada por cada estudiante.

¿Cómo saber si cobro en diciembre?

Para consultar la fecha exacta, se debe ingresar al sitio oficial de ANSES o a la plataforma Becas Progresar con número de CUIL y clave de seguridad social.