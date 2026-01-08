El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó el Calendario Escolar 2026, que establece las fechas clave del ciclo lectivo en las 24 jurisdicciones del país: inicio de clases, receso invernal y cierre del año escolar.

Para este año, se garantizarán 190 días efectivos de clases, en cumplimiento de la normativa vigente, con el objetivo de asegurar la continuidad pedagógica y mejorar la calidad educativa en todo el territorio nacional.

Clases 2026: cuándo empiezan provincia por provincia

Como cada provincia mantiene autonomía para definir su calendario académico, aunque se deban respetar el mínimo días exigidos por el Consejo Federal de Educación (CFE), habrá algunas regiones que vean demorado su esquema de clases.

Buenos Aires: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 20 al 31 de julio.• Finalización: 22 de diciembre. Ciudad de Buenos Aires: Inicio: 25 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 20 al 31 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. Catamarca: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. Chaco: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 20 al 31 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. Chubu: Inicio: 23 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. Córdoba: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. Corrientes: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. Entre Ríos: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. Formosa: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 17 de diciembre. Jujuy: Inicio: 23 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. La Pampa: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 23 de diciembre. La Rioja: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. Mendoza: Inicio: 25 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio.• Finalización: 22 de diciembre. Misiones• Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. Neuquén: Inicio: 25 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. Río Negro: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. Salta: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. San Juan: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. San Luis: Inicio: 23 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. Santa Cruz: Inicio: 25 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. Santa Fe: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. Santiago del Estero: Inicio: 18 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 20 al 31 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. Tierra del Fuego: Inicio: 24 de febrero.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre. Tucumán: Inicio: 2 de marzo.• Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio.• Finalización: 18 de diciembre.

La fecha de inicio de clases se define por provincia.

¿Dónde se atrasó el inicio de clases?

Varias provincias argentinas atrasaron el inicio de clases 2026 respecto a 2025. En esta línea, la mayoría fijó el comienzo del ciclo lectivo en marzo de 2026, con un retraso respecto a 2025 cuando algunas empezaron a fines de febrero.

El inicio de clases en marzo para 2026 se debe al feriado de Carnaval.

Las principales zonas afectadas son la Provincia de Buenos Aires , que pasó del 1 al 5 de marzo. También se unieron a la medida a Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán en ese inicio más tardío.

¿Qué provincias adelantaron su ciclo lectivo para este año?

Varias provincias argentinas adelantaron el inicio de clases 2026 en comparación con el 2025, incluyendo a Santiago del Estero, que comenzó el 18 de febrero (antes que el 5 de marzo del año anterior).

El objetivo es cumplir los 190 días de clase efectivos

Otras como San Luis, Chubut, Jujuy, Tierra del Fuego, CABA, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, iniciarán su esquema en la última semana de febrero cuando mayoritariamente empezaron en marzo para 2025.