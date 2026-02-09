La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) presentó una nueva cartera de promociones destinada a jubilados y pensionados. Se trata del programa Beneficios Capital Humano–ANSES, que ofrece descuentos y reintegros en más de 7000 comercios de todo el país, incluidos supermercados y cadenas líderes del rubro. A través de este programa, los jubilados y pensionados pueden obtener descuentos desde el 10% en supermercados, muchos de ellos sin tope, y hasta un 20% en productos de perfumería y limpieza. Los beneficios varían según el banco donde se perciban los haberes: Quienes cobran su jubilación o pensión en esta entidad acceden a un reintegro adicional del 5%, con tope de $ 5000 semanales y $ 20.000 mensuales, pagando con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+ MODO. Aplica en Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Ofrece hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con débito o crédito. Los topes son de hasta $ 25.000 mensuales, según el supermercado, y de $ 12.000 en farmacias y ópticas. Permite acceder a un 20% de descuento los días martes pagando con débito (tope $ 25.000) o QR (tope $ 15.000) en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. Además, ofrece 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% en combustibles. Para quienes perciben haberes en el BAPRO, se aplica un 5% de descuento adicional pagando con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope de $ 5000 por semana y por persona. Es acumulable con otras promociones. Además, el programa incluye un 10% de descuento en comercios adheridos de todos los rubros, con un tope de $ 1000 por transacción, acumulable con otras promociones. Para consultar el listado completo, se puede ingresar a este link. Para aprovechar estos beneficios, basta con pagar con la tarjeta de débito donde se acreditan los haberes. Según el comercio o el banco, el descuento puede aplicarse en el momento de la compra, o como reintegro posterior en la cuenta bancaria. En algunos casos, también se pueden aplicar descuentos pagando con tarjeta de crédito o QR, según cada entidad financiera.