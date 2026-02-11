La inflación de enero fue de 2,9% mensual, según el INDEC, y mostró una aceleración respecto de los meses previos. El porcentaje de suba estuvo impulsado principalmente por el comportamiento del rubro Alimentos y Bebidas, junto con subas en servicios vinculados al turismo y algunos precios regulados, en un contexto de consumo que continúa sin mostrar señales de recuperación. En términos interanuales, el índice de precios al consumidor acumuló un avance de 32,4%, con una dinámica heterogénea entre rubros. Según el análisis desagregado realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas registró un aumento de 4,7% mensual, ubicándose nuevamente por encima del promedio general y acumulando su quinta suba consecutiva. En la comparación interanual, los precios del rubro avanzaron 35,9%, superando al nivel general de inflación. Dentro del rubro, los mayores aumentos se concentraron en frutas y verduras, que encabezaron las subas en productos de consumo masivo, seguidas por carnes y derivados. También se registraron incrementos en artículos de limpieza e higiene personal, productos derivados del trigo, lácteos y productos de almacén. El comportamiento de los precios estuvo influenciado por subas en carnes vacunas, pollo, cerdo y productos frescos, en un contexto de consumo contenido y salarios que continúan actuando como ancla parcial. A pesar de la estabilidad del tipo de cambio durante el mes, los precios de los alimentos continuaron ajustándose al alza, en un escenario marcado por costos elevados y una demanda que se mantiene contenida. El rubro mostró una suba de 1,5%, desacelerando respecto de diciembre y ubicándose por debajo del promedio del IPC. Los precios de Restaurantes y hoteles aumentaron 4,1% mensual, acelerándose frente al mes anterior. El comportamiento estuvo influenciado por la estacionalidad propia del período vacacional, con mayor demanda en servicios gastronómicos y de alojamiento.Recreación y cultura El rubro Recreación y cultura mostró un incremento más moderado, de 1,0%, desacelerando respecto de diciembre, aunque aún reflejando el impacto de actividades vinculadas al turismo y el ocio. Los precios del rubro Comunicación avanzaron 3,6%, por encima del registro del mes anterior, como resultado de ajustes aplicados por las principales empresas de telefonía celular, internet y televisión por cable. En términos interanuales, el rubro continúa creciendo por encima del promedio general de precios. El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 3,0%, levemente inferior a la de diciembre. En el AMBA se observaron incrementos moderados en gas y electricidad, mientras que el servicio de agua comenzó a mostrar ajustes más significativos tras un período de relativa estabilidad. Los precios de Bienes y servicios varios aumentaron 2,7%, impulsados principalmente por subas en artículos de higiene personal, que continúan mostrando ajustes por encima del promedio. El rubro Salud registró una variación de 2,3%, como resultado de aumentos en las cuotas de medicina prepaga y nuevas remarcaciones en los precios de los medicamentos. El rubro Transporte mostró una suba de 1,8%, desacelerando con fuerza frente a diciembre. La estabilidad en los precios de los combustibles ayudó a contener el índice, aunque los aumentos en tarifas de transporte público siguieron ejerciendo presión. El impacto al alza estuvo vinculado principalmente a los aumentos en las tarifas de transporte público, tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. En contraste, los precios de los combustibles se mantuvieron estables durante el mes, aunque la implementación del esquema de micropricing dificulta medir el promedio efectivo a nivel nacional. Los precios del rubro aumentaron 1,8%, por debajo del promedio general, y continúan mostrando una variación interanual inferior a la inflación general. La Educación registró una suba de 0,6%, reflejando la baja estacionalidad del mes de enero, previo a los ajustes que suelen concentrarse en el inicio del ciclo lectivo. El rubro volvió a mostrar una variación negativa, con una caída de 0,5% mensual, en línea con el período de liquidaciones y promociones de verano. En enero, la dinámica inflacionaria estuvo atravesada por el fuerte aumento de los precios de los alimentos, especialmente carnes y productos frescos, y por subas en servicios estacionales vinculados al turismo. Estos factores fueron parcialmente compensados por la estabilidad cambiaria, los combustibles sin aumentos y un consumo que continúa sin repuntar. Los precios estacionales mostraron una suba significativa y la inflación núcleo se ubicó en 2,6%, por encima del registro del mes anterior, lo que confirma que el proceso de desaceleración sigue mostrando señales de fragilidad.