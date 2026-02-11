El INDEC difundió el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, dato clave para determinar los aumentos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará el mes próximo. Según el organismo, la inflación del primer mes del año fue del 2,9%, lo que define el porcentaje de actualización que recibirán las prestaciones sociales. En ese marco, las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad tendrán un aumento equivalente desde marzo de 2026, al que se suma la continuidad del bono de $ 70.000, que seguirá vigente a lo largo de todo el año. Con el aumento del 2,9%, la Pensión No Contributiva por invalidez o vejez alcanzará en marzo los $ 258.770,91. Quienes perciban este beneficio también podrán acceder al bono mensual de $ 70.000, que continuará pagándose durante 2026. El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026, lo que introduce modificaciones en el sistema de pensiones. La norma crea un nuevo régimen de PNC por Discapacidad para Protección Social, con requisitos actualizados, nuevos procedimientos de control y criterios más estrictos de permanencia en el beneficio. Entre los puntos centrales se destacan: El decreto también establece nuevas causas de suspensión del beneficio, entre ellas: ANSES continúa pagando las PNC según el siguiente calendario de pagos: