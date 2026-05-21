La Corte Suprema cerró una demanda de ambientalistas contra petroleras que operan en Vaca Muerta
El máximo tribunal rechazó la acción iniciada por la ONG ASSUPA contra YPF, Chevron, PAE, Total y otras empresas al considerar que nunca logró demostrar daños ambientales interjurisdiccionales específicos derivados de la actividad hidrocarburífera en la Cuenca Neuquina.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 21 de mayo. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.