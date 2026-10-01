El Gobierno comienza a enviar los pagos a afiliados de Obamacare.

Las personas inscriptas en la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) también conocida como Obamacare, comenzarán a recibir un reembolso de US$500 como parte de una nueva medida anunciada por el Gobierno de Estados Unidos.

El pago apunta a determinados afiliados que contrataron cobertura médica a través del mercado federal y abonaron el costo total de sus primas sin recibir asistencia económica.

¿Qué es el la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y cómo funciona?

La ACA permite a las personas que no cuentan con un seguro de salud contratar una cobertura mediante el Mercado de Seguros Médicos. En los estados que usan este sistema, la inscripción se realiza a través de HealthCare.gov.

De acuerdo a los ingresos y a la composición del hogar, los afiliados pueden acceder a un crédito fiscal para las primas, que reduce el monto mensual que deben pagar por su seguro. Por otro lado, algunos usuarios abonan el costo completo porque no reciben esta asistencia.

Las personas inscriptas en la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) también conocida como Obamacare, comenzarán a recibir un reembolso de US$500 como parte de una nueva medida anunciada por el Gobierno de Estados Unidos. (foto: Freepik).

¿Cuándo y por qué se reciben US$500 de reembolso?

El 10 de septiembre, la administración actual anunció un reembolso único de US$500 por persona para cerca de un millón de afiliados al ACA. Los cheques comenzarán a enviarse a partir de octubre de 2026.

De acuerdo al Gobierno, durante la administración previa se cobraron tarifas de usuario vinculadas al funcionamiento del mercado federal que generaron un excedente superior a las necesidades operativas de HealtCare.gov. Por eso, se decidió devolver parte de esos fondos a determinados consumidores que pagaron sus primas sin recibir asistencia.

El pago no es un nuevo crédito fiscal del ACA ni un reembolso obtenido al presentar la declaración de impuestos

¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad?

De acuerdo a la información oficial, el reembolso apunta a personas que:

Estuvieran cubiertas mediante el mercado de seguros de la ACA.

Pagaran el costo completo de sus primas sin recibir asistencia para las primas.

Estuvieran inscriptas a través del mercado federal y no mediante un mercado estatal independiente.

Residieran en uno de los 30 estados incluidos en el programa.

Se estima que cerca de 950.000 personas serán alcanzadas por el programa “Working Families Obamacare Refunds”.

Los estados alcanzados son Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.