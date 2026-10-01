Hacer una transferencia es hoy una de las operaciones más habituales del día a día, ya sea para pagar el alquiler, una compra o devolverle a alguien el dinero de una cena. La inmediatez con la que se realizan, muchas veces desde el móvil y reutilizando cuentas ya guardadas, tiene grandes ventajas, pero también un riesgo: equivocarse de destinatario y enviar el dinero a quien no toca.

El problema de fondo es que una transferencia es una orden de pago irrevocable. Una vez dada la orden, no puede dejarse sin efecto, y el dinero abonado en la cuenta del beneficiario no puede devolverse sin su consentimiento o sin un mandato judicial. Por eso, ante un error, conviene saber exactamente cómo actuar.

¿Qué se puede hacer ante una transferencia bancaria enviada al destinatario incorrecto? Shutterstock

¿Se puede anular una transferencia enviada por error?

La respuesta es clara: no se puede anular una transferencia ya ejecutada. Lo único que puede hacerse, si el dinero ya ha llegado a la cuenta de destino, es iniciar las gestiones para solicitar su devolución. Y en eso el tiempo juega en contra, así que lo recomendable es actuar con la mayor rapidez posible en cuanto se detecta el fallo.

Distinto es el caso de que la transferencia aún no se haya procesado. En esos casos sí conviene contactar de inmediato con el banco para comprobar si todavía es posible cancelarla antes de que los fondos salgan de la cuenta.

Esto es lo que debes hacer si envías una transferencia al destinatario incorrecto en España. Shutterstock

Los tres pasos para intentar recuperar el dinero

Si la transferencia ya se ha cobrado, existen tres vías para intentar recuperarlo, de la más ágil a la más complicada:

Contactar con el destinatario

El primer paso es dirigirse a la persona que ha recibido el dinero, comunicarle el error y acordar cómo y cuándo devolverá los fondos. Es la opción más rápida, pero se basa en la buena fe de la otra parte.

Acudir al banco

Si no se conoce al beneficiario o no hay forma de contactarlo, se puede pedir a la entidad que abra una consulta con el banco del destinatario para que sea este quien le traslade la incidencia. En cualquier caso, la devolución dependerá siempre de la voluntad de quien recibió el dinero.

La vía judicial

Si las anteriores no funcionan, queda acudir a los tribunales y reclamar por vía judicial acusando un posible delito de apropiación indebida.

Qué dice la ley si el destinatario se niega a devolverlo

Si el beneficiario se queda con el dinero y se niega a devolverlo, el afectado puede reclamar por vía judicial alegando un posible delito de apropiación indebida, regulado en el artículo 254 del Código Penal. En ese caso, no solo podría recuperar el importe, sino que el receptor se expondría a una sanción, que es mayor cuando la cantidad recibida supera los 400 euros, umbral a partir del cual los hechos se consideran delito y no una falta.

Para evitar llegar a ese punto, existe además una herramienta preventiva: desde octubre de 2025, los bancos de la zona euro están obligados a ofrecer la verificación del beneficiario, un servicio que comprueba, antes de autorizar la transferencia, si el nombre indicado coincide con el titular del IBAN y avisa si hay alguna discrepancia. Aun así, la mejor precaución sigue siendo comprobar bien el número de cuenta, las veces que haga falta, antes de validar cualquier envío.