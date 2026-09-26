Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán un aumento del 1,66% en octubre, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente para todo el sistema previsional. La suba se calculó sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor de agosto, relevado por el INDEC.

El ajuste quedó formalizado a través de la Resolución 284/2026 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial. Con este incremento, la jubilación mínima pasa a $ 435.748,51 brutos mensuales, a lo que se suma el bono previsional de $ 70.000 que el Gobierno decidió mantener. De esta manera, el ingreso bruto total para quienes cobran un único haber mínimo llega a $ 505.748,51.

Aumento de ANSES: cuánto cobran los jubilados en octubre

Con la actualización ya oficializada, los montos de las principales prestaciones quedaron establecidos de la siguiente manera: la jubilación mínima totaliza $ 505.748,51 con el bono que se espera que se renueve, mientras que la jubilación máxima del SIPA se ubica en $ 2.932.174,85, un monto que no recibe el refuerzo extraordinario.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llega a $ 418.598,80 al sumar el bono, y las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzan los $ 375.023,95 con el mismo adicional. La Prestación Básica Universal, que retribuye los años de aportes realizados, quedó fijada en $ 199.335,05.

Cuánto cobrarán los jubilados con la mínima en octubre. Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

El bono de $ 70.000 seguiría en octubre

Se espera que el refuerzo extraordinario de $ 70.000 continúe vigente en octubre. Se acredita de forma automática junto con el haber mensual, sin sufrir retenciones ni descuentos impositivos. Está dirigido principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM y las pensiones no contributivas.

Para los beneficiarios con haberes superiores al mínimo, pero que no superan el tope de $ 505.748,51, ANSES abona el bono de forma proporcional hasta compensar la diferencia y alcanzar ese techo. El único descuento que se aplica sobre este esquema es el aporte a la obra social, que se calcula exclusivamente sobre el haber básico y no sobre el bono, por lo que el importe neto de bolsillo para quienes perciben la mínima ronda los $ 492.676.

Qué cambia para los trabajadores en actividad

La misma resolución también redefine las bases imponibles que se utilizan para calcular los aportes previsionales de los trabajadores en relación de dependencia. La base imponible mínima pasa a $ 146.759,98, mientras que el techo salarial sujeto a aportes y descuentos se eleva a $ 4.769.631,49.

Además, la norma estableció que las remuneraciones de quienes dejen de trabajar a partir del 30 de septiembre, o soliciten su jubilación desde el 1° de octubre, se actualizarán mediante coeficientes técnicos definidos por la Subsecretaría de Seguridad Social.

Cómo consultar el recibo y cómo iniciar el trámite jubilatorio

Para conocer el detalle de la liquidación antes de que se acredite el pago, los beneficiarios pueden ingresar a la aplicación Mi ANSES o al sitio anses.gob.ar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, y desde la sección “Jubilaciones y Pensiones” acceder a la opción para consultar el recibo de haberes.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación a través de la aplicación Mi ANSES.

Quienes todavía no iniciaron el trámite y ya reúnen los requisitos para jubilarse deben verificar primero su historia laboral desde el mismo portal, reunir la documentación de los períodos sin aportes registrados, como certificaciones de servicios o recibos de sueldo, y completar el formulario PS 6.18. El paso final es solicitar un turno y presentarse en una oficina de ANSES con el DNI y la documentación correspondiente.