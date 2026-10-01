Durante octubre los titulares de SSI recibirán dos pagos, según el Calendario Oficial de SSA

Los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) recibirán dos depósitos durante octubre. Esto no se debe a un bono ni a un error, sino a la organización del Calendario de la Administración del Seguro Social (SSA).

Además, quienes reciben esta prestación ya pueden consultar las fechas previstas para los próximos meses y los montos máximos vigentes, mientras crece la expectativa por el próximo Ajuste por Costo de Vida (COLA) que impactará en los beneficios de 2027.

¿Por qué los titulares de SSI recibirán dos pagos en octubre?

El primer pago está programado para el jueves 1 de octubre y corresponde a la cuota del mes en curso, mientras que el segundo llegará el viernes 30 de octubre. Este otro pago corresponde al beneficio de noviembre.

Esto se debe a que SSA envía los pagos del SSI el primer día calendario de cada mes, y si esta fecha cae un día no hábil, la ley exige que el depósito se realice el último día hábil anterior.

Como resultado, hay meses en los que se cobran dos cuotas porque se adelanta la del mes que le sigue. Por lo que no hay pagos programados para SSI durante noviembre.

El primer pago está programado para el jueves 1 de octubre y corresponde a la cuota del mes en curso, mientras que el segundo llegará el viernes 30 de octubre. Este otro pago corresponde al beneficio de noviembre. Rix Pix Photography

¿Cuándo tienen programados los pagos para lo que queda de 2026?

Según el calendario oficial de la SSA, las fechas restantes para los beneficiarios exclusivamente del SSI quedan de la siguiente manera: Administración del Seguro Social

1 de octubre de 2026: pago correspondiente a octubre.

30 de octubre de 2026: pago correspondiente a noviembre, adelantado porque el 1 de noviembre cae domingo.

1 de diciembre de 2026: pago correspondiente a diciembre.

31 de diciembre de 2026: pago correspondiente a enero de 2027, adelantado porque el 1 de enero es feriado federal.

¿De cuánto es el monto del SSI y cuánto se prevé que aumente por COLA?

Durante 2026, el monto federal máximo mensual del SSI es de US$994 para una persona elegible y de US$1.491. Para una denominada “persona esencial” el máximo es de US$498. Estos valores incorporan el COLA del 2,8% que entró en vigor en enero de 2026.

El ajuste para 2027 aún no está confirmado, ya que el dato oficial está previsto para conocerse el 14 de octubre de 2026. No obstante, varias estimaciones sitúan el aumento entre 3,5% y el 3,6%.