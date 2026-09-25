Las personas que cobran una jubilación o pensión de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden solicitar un cambio en el medio de cobro después de haber recibido el primer pago en la entidad que les fue asignada al iniciar el trámite.

La gestión puede realizarse por internet desde Mi ANSES o de manera presencial en una oficina, según el tipo de prestación y la situación de cada beneficiario.

Cómo cambiar el medio de cobro de una jubilación o pensión desde Mi ANSES

El trámite puede realizarse online después de haber cobrado por primera vez la jubilación o pensión en la entidad que ANSES asignó al iniciar el beneficio.

Para hacerlo por internet, es necesario contar con Clave de la Seguridad Social, tener los datos de contacto actualizados y verificados en Mi ANSES y contar con el DNI.

Paso por paso, cómo cambiar el medio de cobro a través de Mi Anses:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Confirmar que los datos personales y de contacto estén actualizados y verificados. Ingresar en “Cobros”. Seleccionar “Cambiar medio de cobro jubilaciones y pensiones”. Elegir la prestación y hacer clic en “Cambiar medio de cobro”. Seguir los pasos indicados por el sistema para completar la solicitud.

Durante el proceso, ANSES enviará un código de validación por correo electrónico o SMS al titular.

Cuáles son los bancos habilitados por ANSES para cobrar la jubilación

ANSES permite elegir entre los bancos habilitados como agentes pagadores para recibir jubilaciones y pensiones.

Entre las entidades que figuran en el Informe de agentes pagadores de ANSES se encuentran Banco Nación, Banco Provincia, Banco Macro, Banco Supervielle, Banco Galicia, Banco Santander y BBVA, entre otras.

La disponibilidad puede depender de las opciones habilitadas por ANSES al momento de realizar el trámite.

El cambio puede solicitarse una vez que el titular haya realizado el primer cobro en la entidad que le fue asignada originalmente . ANSES establece que se puede elegir cualquiera de los bancos habilitados para el pago de estas prestaciones.

Cómo hacer el cambio de banco de forma presencial

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El trámite también puede realizarse presencialmente en una oficina de ANSES.

Para esta modalidad, el titular debe presentar el DNI y completar el Formulario PS 6.37 - Solicitud cambio agente pagador.

En el caso de quienes cobran una Pensión No Contributiva por Invalidez, existe una condición particular: el cambio de medio de cobro solo puede realizarse de manera presencial y con turno .

El cambio permite elegir una nueva entidad entre los bancos habilitados por ANSES, de acuerdo con las opciones disponibles para el pago de jubilaciones y pensiones.