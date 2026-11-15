El paro podría afectar al reparto de productos durante una de las semanas de mayor actividad comercial del año. Imagen ilustrativa.

El sindicato CCOO ha anunciado un nuevo paro de transporte en España. Las medidas de fuerza alcanzarán al sector de mercancías por carretera y han sido convocadas para los días 23 y 24 de diciembre, durante la campaña de Navidad. En ese sentido, el reparto de productos y el funcionamiento de la cadena de suministro podrían verse afectados en unas fechas especialmente importantes para el comercio y los consumidores.

La protesta responde al retraso del Gobierno en la aprobación de los coeficientes reductores que permitirían a los conductores profesionales acceder a la jubilación anticipada sin penalizaciones, según informó este domingo la agencia de noticias EFE.

Las patronales del sector, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y Fenadismer, han recibido la notificación previa del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) sobre la convocatoria de huelga. Por su parte, CCOO anunciará el calendario de movilizaciones en una rueda de prensa prevista para el lunes.

El paro de transporte del 23 y 24 de diciembre amenaza el reparto de mercancías en Navidad

La convocatoria coincide con dos jornadas especialmente sensibles para el transporte de mercancías, en plena campaña navideña. Fenadismer ha advertido de las consecuencias que podría tener la medida y considera que provocaría un “grave e innecesario” perjuicio tanto a las empresas transportistas como al conjunto de los ciudadanos y a la cadena de suministro.

Por su parte, las patronales mayoritarias del sector, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y Fenadismer, consideran injustificada y desproporcionada esta medida de presión.

Ambas organizaciones sostienen que la protesta se dirige contra las empresas transportistas, pese a que estas han respaldado e impulsado junto a los sindicatos la solicitud para que los conductores profesionales puedan acceder a la jubilación anticipada.

CCOO ha convocado una huelga en el transporte de mercancías por carretera para los días 23 y 24 de diciembre. Imagen ilustrativa. Freepik

Por qué CCOO convoca una huelga en el transporte de mercancías por carretera

El conflicto se origina en los retrasos administrativos para aprobar los coeficientes reductores de la edad de jubilación de los conductores profesionales. CCOO denuncia que lleva meses alertando de la demora en la elaboración de los informes preceptivos necesarios para avanzar con el procedimiento.

El sindicato critica que, tras el anuncio de la convocatoria de elecciones, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social haya paralizado la emisión de esos informes sin justificación.

Desde Fenadismer, en cambio, señalan que el bloqueo del expediente responde exclusivamente a la inacción del Ministerio de Seguridad Social. Según la patronal, desde el pasado mes de julio el departamento dispone de los informes necesarios, pero ha frenado la convocatoria de la Comisión de Evaluación a raíz del adelanto electoral.

El conflicto por la jubilación anticipada de los conductores amenaza con provocar nuevas interrupciones en el transporte por carretera. Shutterstock

Qué reclaman los sindicatos y las patronales para adelantar la jubilación de los conductores

La aplicación de coeficientes reductores permitiría a los conductores profesionales jubilarse anticipadamente sin sufrir penalizaciones en su pensión. La medida cuenta con el respaldo conjunto de las principales organizaciones sindicales y empresariales del sector.

En octubre de 2025, CCOO, UGT y las patronales mayoritarias del transporte de mercancías por carretera (CETM), del transporte de viajeros por carretera (Confebus) y de grúas autopropulsadas solicitaron formalmente la aplicación de estos coeficientes.

El acuerdo entre las patronales y los sindicatos es un requisito imprescindible para que la Administración pueda abordar el procedimiento de aprobación. Sin embargo, pese al consenso alcanzado entre los representantes de trabajadores y empresas, la tramitación continúa pendiente y ha provocado el nuevo conflicto que amenaza con afectar a la actividad del transporte durante las fiestas navideñas.