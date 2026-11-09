Renfe afrontará una jornada de huelga de maquinistas de 24 horas este martes 10 de noviembre.

El paro de trenes de 24 horas convocado por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) comenzará este martes 10 de noviembre. La huelga afectará a los servicios de Renfe y se enmarca en el conflicto abierto por el “incumplimiento de los compromisos adquiridos” para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.

La convocatoria alcanzará a los trabajadores de conducción del grupo Renfe y tendrá impacto en Cercanías, Media Distancia, Alta Velocidad, Larga Distancia y Mercancías. Además, los usuarios deberán tener en cuenta que el miércoles 11 habrá una huelga general de 24 horas en toda España y que el jueves 12 se retomarán los paros parciales de maquinistas.

Cuáles son los horarios afectados por la huelga

La primera jornada de huelga comenzará a las 00:01 horas del martes 10 de noviembre y finalizará a las 23:59 del mismo día. Se trata de un paro de 24 horas que afectará al personal de conducción del grupo Renfe.

La segunda jornada convocada por Semaf tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, aunque en este caso no será durante todo el día. Los paros se desarrollarán en tres franjas horarias:

De 06:20 a 09:20 horas

De 14:20 a 17:20 horas

De 21:20 a 23:20 horas

A estas dos convocatorias se suma la huelga general del miércoles 11 de noviembre, que se extenderá durante 24 horas en todo el territorio nacional. Por lo tanto, el tráfico ferroviario estará condicionado durante tres días consecutivos.

Los servicios de Cercanías, Media Distancia y Alta Velocidad tendrán servicios mínimos durante la convocatoria. EFE

Qué servicios mínimos establece Renfe para Cercanías, AVE y Media Distancia

El Ministerio de Transportes ha establecido servicios mínimos para garantizar parte de la circulación ferroviaria durante la huelga. Los porcentajes varían según el tipo de transporte:

Cercanías: el 75% del servicio en horas punta y el 50% durante el resto del día.

Media Distancia: una media del 65%.

Alta Velocidad y Larga Distancia: el 72%.

Mercancías: el 20%.

Aunque estos servicios mínimos permitirán mantener parte de las conexiones, los viajeros podrían encontrar modificaciones y cancelaciones en sus desplazamientos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Renfe ha informado de que habilitó cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes, incluidos aquellos contemplados dentro de los servicios mínimos.

Los pasajeros cuyos trenes resulten afectados recibirán una comunicación mediante mensaje SMS o correo electrónico, a través de los datos asociados a la reserva.

Por su parte, Cercanías Madrid ha recomendado buscar medios de transporte alternativos, ya que el servicio “se verá muy afectado” como consecuencia de la convocatoria del 10 de noviembre. La compañía también ha advertido de que los últimos trenes de este lunes podrían verse afectados.

En Cataluña, Rodalies ha recordado que el servicio estará condicionado durante los tres próximos días: el 10 y el 12 de noviembre por los paros de Semaf y el miércoles 11 por la huelga general. Por su parte, la red ya ha registrado retrasos generalizados este lunes debido a problemas operativos, de los que el Govern ha responsabilizado a los maquinistas.

El sindicato Semaf mantiene los paros tras reunirse con el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo. Fuente: EFE Mariscal

Por qué los maquinistas mantienen la huelga tras reunirse con Transportes

El sindicato Semaf decidió mantener la convocatoria después de su segundo encuentro con el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, quien asumió transitoriamente la titularidad del Ministerio de Transportes.

Tras la reunión del pasado viernes, fuentes de la vicepresidencia primera señalaron que se habían producido avances concretos. Sin embargo, el secretario general de Semaf, Diego Martín, explicó que Transportes había presentado documentación sobre las reivindicaciones del sindicato, aunque todavía quedaba información por recibir y analizar.

Martín reconoció que Cuerpo manifestó durante el encuentro que estaba dispuesto a avanzar mucho más de lo que se venía haciendo y que, de hecho, dio plazos de semanas para publicar una nueva regulación.

La convocatoria se anunció el 29 de octubre, un día después del choque entre dos trenes en Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas. Semaf justificó la medida por el “incumplimiento de los compromisos adquiridos” para impulsar cambios estructurales en la seguridad ferroviaria.

El sindicato ya había convocado otra huelga ese mismo 29 de octubre. En aquella ocasión, reclamaba protocolos reales y vinculantes ante alertas meteorológicas, una normativa clara para coordinar las comunicaciones en situaciones de riesgo y la correcta aplicación de las interrupciones en los tiempos de conducción, entre otras medidas.