El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, completando el balance del tercer trimestre del año, que marcaría el ingreso a una recesión técnica.

Las estimaciones privadas prevén una nueva caída del PBI en el tercer trimestre . Considerando el retroceso del 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero, un nuevo resultado trimestral negativo dejaría formalmente a la economía en recesión técnica.

Las consultoras privadas anticipan que una leve mejora mensual en septiembre no bastará para revertir la tendencia desfavorable del trimestre.

La firma Equilibra estimó un repunte del 0,5% en septiembre, pero proyectó una caída del 2,6% para el tercer trimestre en comparación con el segundo.

Por su parte, Orlando J. Ferreres & Asociados calculó un avance mensual del 0,1% pero una retracción trimestral del 1,2%.

Estos datos se suman a las cifras oficiales de agosto, donde la actividad se contrajo un 1,7% interanual, con un acumulado del 1,2% en los primeros ocho meses del año.

La evolución de la actividad económica refleja que el crecimiento de los sectores primarios no alcanza a compensar el freno en la industria, el comercio y el empleo.

Mientras un grupo reducido de sectores con escasa generación de mano de obra directa lidera la expansión, las actividades intensivas en empleo muestran retrocesos sostenidos.

La desaceleración obligó a recortar las proyecciones para 2026. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, la estimación de crecimiento anual pasó del 3,2% proyectado en enero a un 0,7% en octubre. Esta cifra representa una rebaja de 2,5 puntos porcentuales respecto del inicio del año y se ubica muy por debajo del 5% contemplado en el presupuesto oficial.

Desde el Gobierno atribuyen la desaceleración del segundo trimestre a un contexto internacional menos favorable y a la normalización de la producción agrícola tras cosechas récord.

De cara al calendario electoral, el desafío central para el oficialismo consistirá en lograr que la reactivación trascienda los sectores concentrados y se traduzca en una mejora perceptible del empleo, el consumo y la inversión en la economía real.

El INDEC publica el EMAE del tercer trimestre: ¿hay recesión técnica? Fuente: Shaun Roy Silvio Serber

Qué es una recesión técnica

Se considera que la actividad económica entra en recesión técnica cuando el Producto Interno Bruto (PIB) acumula dos trimestres consecutivos de caída en términos desestacionalizados, es decir, cuando el nivel de un trimestre resulta inferior al del trimestre anterior .

La comparación es importante: no se trata de dos caídas interanuales, sino de dos contracciones consecutivas frente al trimestre inmediatamente anterior, una vez eliminados los efectos estacionales.

Esta definición es utilizada por analistas y mercados para identificar con precisión cuándo una economía perdió impulso de manera persistente.

En la antesala del EMAE, la metalurgia registró su peor octubre desde 2016

En la antesala del dato de actividad de septiembre que se publicará hoy, la actividad metalúrgica volvió a caer interanual en octubre y se mantiene en niveles históricamente bajos.

Según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la producción del sector retrocedió 2,1% frente a octubre de 2025. En lo que va del año, acumula una contracción del 5%.

Si bien la actividad se recuperó un 0,8% frente a septiembre, el incremento no alcanza para compensar la fuerte caída registrada desde junio, por lo que el sector continúa operando en un piso bajo.