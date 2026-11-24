La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) oficializó este martes un cambio en el régimen de certificación de las empresas que operan servicios aéreos en el país.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) oficializó este martes un cambio en el régimen de certificación de las empresas que operan servicios aéreos en el país. A través de la Resolución 903/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo eliminó el vencimiento del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA) , el documento que habilita a una empresa a operar vuelos comerciales.

Hasta ahora, de acuerdo con las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), el CESA tenía una vigencia de hasta dos años renovables. Ahora, con la nueva norma, la validez del certificado quedará sujeta a que el explotador mantenga de manera continua los requisitos exigidos, bajo la supervisión de la autoridad aeronáutica.

Qué cambia con la resolución

La medida aprueba una enmienda a la Parte 119 de las RAAC, en particular a sus secciones 119.37 y 119.61. Además, modifica el artículo 4° de la Resolución ANAC 411/2024, de modo que el procedimiento que regula el trámite pase a denominarse “Procedimiento de emisión y modificación del CESA, de las especificaciones relativas a las operaciones y documentación relacionada con la operación del explotador” (PROCEO). La norma quita de su título la referencia a la renovación.

La resolución también establece que se modificará el procedimiento de afectación y desafectación de tripulaciones y aeronaves.

Qué cambia para las aerolíneas. Argentina.gob

Qué pasará con los certificados vigentes

El artículo 3° dispone que los CESA que se encuentren vigentes, así como los que estén en proceso de renovación al momento de la entrada en vigencia de la resolución , serán renovados de forma automática por la Dirección Nacional de Seguridad Operacional.

La renovación se hará a solicitud del titular y dará lugar a un nuevo certificado sin fecha de vencimiento. La resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Los argumentos de la ANAC

En los fundamentos de la medida, la ANAC sostiene que el paso de un plazo determinado no constituye, por sí mismo, un indicador adecuado del nivel de seguridad operacional de un explotador ni de su capacidad para seguir desarrollando las operaciones autorizadas. En ese marco, plantea trasladar el eje del sistema desde una revisión periódica asociada al vencimiento hacia un esquema de vigilancia continua del cumplimiento.

El organismo aclara que la eliminación de la fecha de vencimiento no implica una disminución de los niveles de control estatal ni una flexibilización de los requisitos aplicables a los explotadores. Según la norma, la certificación inicial seguirá siendo el reconocimiento de la capacidad del explotador para realizar determinadas operaciones, mientras que la vigilancia continua será el mecanismo para garantizar que esa capacidad se mantenga en el tiempo.

La disposición de la ANAC.

Rutas, aeronaves y tripulaciones

El PROCEO regula además otros trámites de las aerolíneas. Si una empresa deja de operar vuelos regulares por más de seis meses en alguna de sus rutas o escalas aprobadas, deberá solicitar la rehabilitación de las inspecciones correspondientes con al menos 15 días hábiles de antelación al reinicio. Si suspende una ruta, tramo o base de escala, debe informarlo en un plazo de 15 días y, al cumplirse seis meses, pedir la enmienda de sus OpSpecs para eliminarla.

Menos carga administrativa y más competencia

Entre los argumentos, además, la resolución señala que eliminar la renovación periódica permitirá reducir las cargas administrativas tanto para los explotadores como para la autoridad aeronáutica, al evitar la reiteración de procedimientos que no necesariamente aportan información adicional sobre la seguridad operacional del operador. Los recursos humanos y técnicos del organismo, indica, podrán destinarse a actividades de inspección, auditoría, fiscalización y análisis de desempeño con incidencia directa sobre la seguridad.