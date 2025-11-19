El asueto corresponde al día del aniversario de la ciudad de La Plata.

La Provincia ratificó que este miércoles 19 de noviembre no habrá clases en La Plata por el aniversario de la ciudad.

Todas las escuelas de gestión estatal permanecerán cerradas debido al asueto administrativo oficializado por el Gobierno bonaerense.

¿Por qué se suspenden las clases este miércoles en La Plata?

La medida quedó establecida en la Resolución Nº 548/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Allí se declara como día no laborable para la Administración Pública y el Banco Provincia, la fecha en la que se desarrollan festividades municipales durante noviembre.

En el caso de La Plata, el asueto corresponde al 19 de noviembre, día del aniversario de la ciudad.

¿Qué comunicó la Dirección General de Cultura y Educación?

La DGCyE informó que todas las escuelas públicas de La Plata “permanecerán cerradas” y que no habrá dictado de clases en ningún nivel educativo. La notificación ya fue enviada a las familias este martes, confirmando que la actividad académica quedará completamente suspendida.

¿Qué pasa con las escuelas privadas?

Si bien el asueto está dirigido a la administración pública, la regla general es que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, se adhieran a la suspensión de clases, dado que la jornada queda enmarcada en la celebración oficial del aniversario de la ciudad.

¿Qué sucede con la Municipalidad de La Plata?

La Comuna también decretó asueto administrativo, aunque aclaró que las secretarías deben garantizar la prestación de los servicios indispensables, como emergencias, guardias y tareas esenciales.

El resto de la atención municipal funcionará con actividad reducida o directamente sin atención al público.

¿Qué actividades habrá por el aniversario de La Plata?

Los 143 años de la fundación de la ciudad tendrán su epicentro en Plaza Moreno, donde se organizará una jornada abierta al público con:

espectáculos artísticos,

presentaciones de artistas locales,

bandas en vivo,

shows de figuras nacionales.

El cronograma completo de actividades fue difundido durante la semana para quienes quieran sumarse a los festejos.