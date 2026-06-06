Oficial | Suspenden las clases este martes y los alumnos tendrán un nuevo descanso en el calendario en estas provincias

Miles de familias catalanas disfrutarán de un nuevo descanso en el calendario escolar este martes 9 de junio de 2026. Los sindicatos Ustec·Stes y CGT Ensenyament han confirmado una huelga general en todos los centros educativos de Cataluña (públicos y concertados) que afectará a alumnos de infantil, primaria, ESO y bachillerato.

Esta jornada de paro coincide con dos eventos de gran relevancia: la primera jornada de la visita del Papa León XIV a Barcelona y el inicio de las PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad). El Govern ya ha activado medidas para garantizar el normal desarrollo de los exámenes pese a la huelga y los posibles cortes de tráfico.

Oficial | Suspenden las clases este martes y los alumnos tendrán un nuevo descanso en el calendario en estas provincias EFE

¿Por qué no hay clases este martes 9 de junio?

Los docentes catalanes mantienen el pulso al Govern de Salvador Illa tras el rechazo mayoritario del preacuerdo alcanzado con la Generalitat. En una consulta realizada entre el profesorado, el 65% votó en contra del pacto, que incluía mejoras salariales (hasta 599-633 euros mensuales en cuatro años), reducción de ratios y menos burocracia.

Ustec·Stes (la fuerza mayoritaria en muchos centros) y CGT Ensenyament, junto al apoyo de otras organizaciones, han decidido seguir con las movilizaciones. La jornada del martes incluirá cortes de vías y una manifestación unitaria en Barcelona.

El impacto en el sector educativo y las recomendaciones del Gobierno

A pesar de la huelga, las PAU comienzan según lo previsto. La consellera de Universitats, Núria Montserrat, ha pedido a los estudiantes “llegar un poco antes” a los centros para evitar cualquier contratiempo derivado de la huelga o de la visita papal.

A su vez, la consellera ha garantizado:

Flexibilidad en el horario de las pruebas en casos de fuerza mayor.

Refuerzo de personal supervisor en las más de 1500 aulas habilitadas.

Que los actos principales de la visita del Papa no coinciden con los horarios de entrada y salida de los exámenes.

Oficial | Suspenden las clases este martes y los alumnos tendrán un nuevo descanso en el calendario en estas provincias. Foto: EFE

“Entendemos la preocupación, pero queremos transmitir nuestro mensaje de hacer las PAU en paz”, ha señalado Montserrat, quien ha recordado que el sistema de flexibilidad funciona cada año y este año “tiene más sentido que nunca”.

¿Cuándo terminan las clases?

Vale destacar que el calendario escolar fijado por el Consorcio de Educación de Barcelona estableció que el próximo viernes 19 de junio sea el último día del ciclo lectivo en la educación infantil (3-6 años), en la educación primaria, en la educación secundaria obligatoria, en el primer curso de bachillerato y en la formación profesional de grado básico.

No obstante, las huelgas docentes de mayo y junio provocaron que cada institución pierda al menos cinco días de clases, ya sea por paros en las provincias o en general.

Servicios mínimos y seguimiento esperado

La Generalitat establecerá servicios mínimos habituales en huelgas educativas. Se espera una participación significativa tras el rechazo mayoritario al preacuerdo y el clima de movilización que vive el sector.

Las familias catalanas ya pueden reorganizar sus agendas para este martes. Mientras los alumnos disfrutan de este día sin clases, los estudiantes de bachillerato que realizan las PAU deberán prepararse con antelación para llegar a tiempo a los centros.