Miles de argentinos esperan con ansias el feriado de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional. Sin embargo, desde el Gobierno nacional informaron un traslado en la fecha, por lo que quedó configurado un nuevo fin de semana largo.

Esto se debe a que la conmemoración cae un jueves, por lo que desde el Poder Ejecutivo dio precisiones sobre qué pasará con el calendario.

El Gobierno trasladó el feriado de noviembre

Cada 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, fecha que recuerda a los héroes que dieron su vida en la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1845.

Durante el corriente mes será un jueves, por lo que desde el Gobierno nacional indicaron que se trasladará al lunes 24 próximo para conformar un fin de semana largo.

Si bien el sentido común indica que se pase al viernes 21, el mismo ya es día no laborable por fines turísticos, por lo que algunos trabajadores disfrutarán de cuatro días seguidos sin prestar servicios.

Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable

Un feriado nacional, como el del Día de la Soberanía, es un día de descanso obligatorio que alcanza a todos los trabajadores del país. Se aplican las reglas del descanso dominical, por lo que en caso un trabajador preste servicios le corresponderá un doble pago.

Los días no laborables, como el del viernes 21, es una jornada de trabajo opcional que dependerá del empleador. En caso se presten servicios, no corresponderá una doble remuneración.

Cómo queda el calendario tras el traslado del feriado y el día no laborable

Tras los cambios aplicados, el viernes 21 será no laborable (opcional según empleador) y el lunes 24 será día de descanso obligatorio (en caso se trabaje corresponde doble remuneración).

Qué feriados quedan en 2025

El calendario oficial indica que los días de descanso que quedan en el corriente año son:

Feriados inamovibles

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos