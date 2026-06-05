Educación suspendió clases para este viernes 15 de mayo y habrá nuevo fin de semana largo antes de las vacaciones

Las próximas vacaciones para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria comenzarán el 15 de julio, de acuerdo al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, varios estados arrancarán el descanso escolar en fechas anticipadas.

Las vacaciones de verano son una de las épocas más esperadas por los estudiantes de todos los niveles en México. Este 2026, al menos un estado confirmó que adelantará el periodo vacacional de forma oficial, y la diferencia respecto al calendario nacional es de casi cuatro semanas extras.

Confirmado por Educación estos estados adelantan sus vacaciones. Ayuntamiento de Castilla-La Mancha

Chihuahua, el primero en salir

Chihuahua es el estado que arrancará vacaciones antes que nadie: sus estudiantes terminarán clases el viernes 19 de junio. Esta fecha representa un adelanto significativo respecto al calendario SEP.

No obstante, el periodo administrativo se extenderá hasta el 6 de julio, cuando concluirá la entrega de documentación escolar en el estado.

El resto de los estados y sus fechas de salida

Otros estados también tienen fechas de inicio vacacional previas al 15 de julio marcado por la SEP. Aquí un resumen de cuándo sale cada uno:

Colima: 25 de junio

Yucatán: 26 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Baja California Sur: 3 de julio

San Luis Potosí: 5 de julio

Nuevo León: 8 de julio

Tamaulipas, Sinaloa y Guanajuato: 10 de julio

Aguascalientes y fecha SEP nacional: 15 de julio

La fecha oficial de la SEP sigue vigente para la mayoría

Aguascalientes es uno de los estados que se ajusta a lo establecido por la SEP y mantiene el 15 de julio como su fecha de salida, en línea con el calendario nacional del ciclo 2025-2026.

Los adelantos que aplican algunos estados corresponden a decisiones propias de cada entidad. Por ello, se recomienda a los padres de familia consultar el calendario específico de su estado para conocer con exactitud cuándo inicia el periodo vacacional de verano en su plantel.

Calendario escolar ciclo 2025-2026 de la SEP. SEP

El inicio oficial de vacaciones de verano según la SEP es el 15 de julio, pero varios estados salen antes; Chihuahua encabeza la lista con la salida más temprana del país.