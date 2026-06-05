En esta noticia
Las próximas vacaciones para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria comenzarán el 15 de julio, de acuerdo al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, varios estados arrancarán el descanso escolar en fechas anticipadas.
Las vacaciones de verano son una de las épocas más esperadas por los estudiantes de todos los niveles en México. Este 2026, al menos un estado confirmó que adelantará el periodo vacacional de forma oficial, y la diferencia respecto al calendario nacional es de casi cuatro semanas extras.
Chihuahua, el primero en salir
Chihuahua es el estado que arrancará vacaciones antes que nadie: sus estudiantes terminarán clases el viernes 19 de junio. Esta fecha representa un adelanto significativo respecto al calendario SEP.
No obstante, el periodo administrativo se extenderá hasta el 6 de julio, cuando concluirá la entrega de documentación escolar en el estado.
El resto de los estados y sus fechas de salida
Otros estados también tienen fechas de inicio vacacional previas al 15 de julio marcado por la SEP. Aquí un resumen de cuándo sale cada uno:
- Colima: 25 de junio
- Yucatán: 26 de junio
- Tlaxcala: 30 de junio
- Baja California Sur: 3 de julio
- San Luis Potosí: 5 de julio
- Nuevo León: 8 de julio
- Tamaulipas, Sinaloa y Guanajuato: 10 de julio
- Aguascalientes y fecha SEP nacional: 15 de julio
La fecha oficial de la SEP sigue vigente para la mayoría
Aguascalientes es uno de los estados que se ajusta a lo establecido por la SEP y mantiene el 15 de julio como su fecha de salida, en línea con el calendario nacional del ciclo 2025-2026.
Los adelantos que aplican algunos estados corresponden a decisiones propias de cada entidad. Por ello, se recomienda a los padres de familia consultar el calendario específico de su estado para conocer con exactitud cuándo inicia el periodo vacacional de verano en su plantel.