KPMG espera que el Mundial complemente las perspectivas de crecimiento del consumo durante el año. (foto: Archivo)

En esta noticia Los sectores que beneficiará el Mundial 2026

Los restaurantes y negocios de entretenimiento en México podrían captar parte del gasto asociado al Mundial de Futbol 2026, aun cuando la mayoría de los aficionados planea seguir los partidos desde casa, de acuerdo con una encuesta de KPMG.

El estudio “Sondeo del Mundial de Futbol 2026″, realizado entre ejecutivos de distintas industrias en México y Centroamérica, encontró que 22% de los mexicanos prevé acudir a restaurantes o establecimientos para ver los encuentros del torneo, mientras que 58% lo hará desde su hogar y 54% en reuniones con familiares o amigos. La combinación de consumo fuera de casa y experiencias compartidas abre una oportunidad para el sector de hospitalidad en las ciudades sede del torneo.

“Definitivamente es una oportunidad”, dijo Rogelio Berlanga, socio de KPMG México. Lo anterior al explicar el potencial para restaurantes y establecimientos que ofrezcan transmisiones de los partidos acompañadas de promociones, menús temáticos y otras experiencias ligadas al evento.

Esta proyección llega al mercado en un momento clave donde las empresas buscan capitalizar la fiesta mundialista. Sumado a que, dos de cada tres ejecutivos encuestados en México, esperan que el Mundial tenga un impacto positivo o muy positivo para su industria, mientras que 48% anticipa un incremento en ventas relacionado con el torneo.

De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se espera que solo la Ciudad de México muestre una derrama de económica de MXN$26,985 millones, además de generar cerca de 100,000 empleos.

Los sectores que beneficiará el Mundial 2026

Los sectores de hospitalidad, turismo, consumo y entretenimiento figuran entre los principales beneficiarios potenciales, particularmente en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas de la Copa del Mundo.

La encuesta también muestra que la televisión abierta seguirá siendo el principal canal para seguir el torneo, con 82% de preferencia entre los participantes.

Pero los medios digitales comienzan a tomar relevancia. De acuerdo con la consultora, 55% de la afición prevé utilizar plataformas digitales para consultar resultados y noticias, con Instagram, YouTube y Facebook como las redes más relevantes.

En materia de consumo, la camiseta de la Selección Mexicana encabeza las intenciones de compra. El 46% de los encuestados planea adquirirla, mientras que otros prevén gastar en productos asociados a la experiencia de seguir los partidos. Un tercio de los participantes indicó que no realizará compras relacionadas con el Mundial.

Las compañías también preparan estrategias comerciales para aprovechar el aumento esperado en la demanda. Entre las acciones más comunes destacan promociones especiales, productos temáticos, campañas de posicionamiento de marca y el uso de inteligencia artificial para anticipar patrones de consumo y mejorar la experiencia del cliente.

Aunque el torneo podría generar un repunte temporal en el gasto, los directivos de KPMG consideran que el efecto no derivará en una desaceleración posterior significativa. Más bien, esperan que el Mundial complemente las perspectivas de crecimiento del consumo durante el año y contribuya a impulsar la actividad económica en sectores vinculados al evento.