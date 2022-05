Argentina quiere ser parte del BRICS: todas las ventajas y las trabas de la estrategia de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández expresó hoy la intención de la Argentina de incorporarse al bloque BRICS, que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica . La idea es que el Gobierno empiece el camino para sumarse a este grupo de países de fuerte peso en términos económicos y geopolíticos.

Por medio de una carta que envió para la apertura de las actividades previas a la cumbre virtual de presidentes de los BRICS que se realizará el 24 de junio, Alberto Fernández expresó que "los BRICS son una excelente alternativa de cooperación frente a un orden mundial que viene funcionando para el beneficio de unos pocos".

En la carta leída esta mañana por el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja , y que fue enviada en su carácter de titular del Partido Justicialista al foro de partidos políticos de este foro regional, Fernández añadió: "El Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, del que mi país podría participar, es, para mí, la institucionalización de un nuevo orden mundial centrado en el desarrollo, lejos de la especulación financiera que tanto daño ha causado a nuestros países".

En su claro gesto por sumarse a los BRICS el presidente argentino concluyó: "Avancemos en la construcción de un mundo más justo, más seguro, menos desigual y más cooperativo".

De esta forma, además de la presidencia de la CELAC, Argentina busca incorporarse a este poderoso grupo de países en desarrollo que representan alrededor del 42% de la población mundial, son el 23% del PIB global, tienen el 30% del territorio del planeta y manejan el 18% del comercio internacional total.



Los BRICS tienen en común una gran población (China e India por encima de los 1.100 millones de habitantes, Brasil y Rusia por encima de los ciento cuarenta millones), un gran territorio (casi 38,5 millones km²), lo que les proporciona dimensiones estratégicas continentales, una gigantesca cantidad de recursos naturales y una relevante participación en el comercio mundial .



Desde el punto de vista de la goepolítica mundial la decisión de Argentina de querer incorporarse a los BRICS representa también toda una señal a Estados Unidos y la Unión Europea, ya que se trata de un bloque que en términos económicos representa un fuerte contrapeso para esos países.

Además, el pedido de Alberto Fernández de sumar a la Argentina a los BRICS se da en medio de la invasión de Rusia en Ucrania, lo que también coloca a este bloque en una posición incómoda desde el punto de vista de las relaciones con Vladimir Putin, duramente cuestionado a nivel mundial.

Como contrapeso al poder de los BRICS el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emprende esta semana una gira por Asia que incluye a Japón y Corea del Sur, precisamente dos países excluidos del bloque que quiere formar parte la Argentina.

Como parte de la estrategia para sumarse a los BRICS, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, leyó hoy la carta que el Presidente envió a los organizadores del foro de partidos políticos de los BRICS, en el marco de su calidad de titular del Partido Justicialista.

Además, el canciller Santiago Cafiero participará hoy de la cumbre de cancilleres de los BRICS donde también fue invitado a exponer. Se trata de otro gesto de China para incorporar a la Argentina a este bloque.

De todas maneras, cabe destacar que no será nada sencillo para la Argentina sumarse a los BRICS ya que se requiere de un consenso pleno de todos los miembros para que un país pueda incorporarse. Esto requiere además de un proceso administrativo y diplomático complejo.

La apertura de las actividades previas a la cumbre formal de jefes de Estado estuvo a cargo del presidente de China, Xi Jinping, en su carácter de líder del Partido Comunista, lo siguió el representante de Sudáfrica y en tercer lugar la Argentina como único país invitado de América latina más allá de Brasil que forma parte como miembro pleno de este bloque.

Este encuentro, previo a la cumbre de presidentes de los BRICS que se realizará el 24 de junio, convoca a los Partidos Políticos, Organizaciones Sociales y Centros de Estudio con el lema "Promover el Desarrollo mediante la Unidad y Cooperación y Avanzar Juntos Hacia un Futuro Brillante", y es organizado por el Partido Comunista de la República Popular China.

Los organizadores destacaron que Argentina participó en el tercer lugar de los oradores, como un gesto de la importancia que China le da al vínculo con Argentina en el marco de la reciente adhesión a la Iniciativa de La Franja y La Ruta y del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Al asumir su misión diplomática en China, Vaca Narvaja conformó un grupo de trabajo para coordinar la estrategia para el ingreso de Argentina a los BRICS. Se trata de una tarea coordinada por los embajadores Eduardo Zuain (Rusia), Daniel Scioli (Brasil), Hugo Gobi (India), Claudio Pérez Paladino (Sudáfrica) y Sabino Vaca Narvaja (China) con el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, en 2021 China había invitado a la Argentina, a través de Vaca Narvaja, a participar en la apertura del Foro "BRICS Partnership for the New Industrial Revolution", que se realizó el día 7 de septiembre pasado y que fue organizado por los países miembros del BRICS. Este importante evento se realizó en el marco de la "China International Fair for Investment & Trade" (CIFIT), la feria de inversiones más grande de toda China, en la cual participan más de 1000 empresas, 200 de ellas extranjeras.

El embajador Vaca Narvaja dijo que "es sumamente importante" la participación de Alberto Fernández en las actividades de la cumbre de jefes de Estado, sobre todo por el interés de Argentina de ingresar al foro que agrupa desde el arranque del siglo a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (de cuyas iniciales deriva el acrónimo BRICS), una postura que el presidente transmitió oficialmente durante su visita a Beijing de principios de febrero.

La voluntad de incorporarse al grupo de cinco países recibió un gesto de respaldo en los primeros días de abril, luego de que el ministro de Economía de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, declarara a la agencia O'Estado que promoverá a la Argentina como candidato para sumarse al Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), la institución financiera creada por los BRICS en 2014, con sede en Shanghai.

Hasta ahora hay señales positivas de China, Brasil, India y Sudáfrica para sumar a la Argentina. En el caso de Rusia no hay definición alguna y el reciente mensaje del Kremlin a la administración de Alberto Fernández no parece ser un buen augurio.