Guerra Rusia-Ucrania, EN VIVO, Día 85 | Las tropas ucranianas se atrincheran en el sur y se preparan para una lucha larga

El Gobierno británico anunció el jueves nuevas sanciones contra las principales compañías aéreas rusas, entre ellas Aeroflot, prohibiéndoles revender sus franjas horarias en represalia por la invasión de Ucrania.

Aeroflot, Ural Airlines y Rossiya Airlines no podrán vender sus franjas horarias -que ya no estan autorizadas a utilizar en los aeropuertos británicos-, estimadas en 50 millones de libras esterlinas (u$s 62 M), precisó en un comunicado.

El Reino Unido ya había cerrado su espacio aéreo a los aviones rusos poco después de la invasión de Ucrania el 24 de febrero, así como sus puertos a los buques rusos, y había prohibido la exportación de bienes y tecnología al sector aéreo ruso.