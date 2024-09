Argentina promueve la cooperación con Corea del Sur para fortalecer las inversiones y el comercio bilateral

Argentina y Corea del Sur expresaron la decisión de fortalecer la cooperación bilateral mediante la firma de acuerdos que promuevan la inversión y el comercio en distintos sectores industriales.

Con ese objetivo, el ministro de Economía, Luis Caputo; los secretarios nacionales Juan Pazo (Coordinación de Producción) y Luis Lucero (Minería); y el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), Diego Sucalesca, se reunieron con el embajador de Corea del Sur ante Argentina, Lee Yong-su, y representantes de distintas empresas inversoras en el país.

Durante el encuentro, se presentaron los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que busca atraer proyectos de inversión de más de u$s 200 millones a cambio de otorgar incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios.

En la reunión participaron directivos de ocho compañías surcoreanas que operan en la Argentina, entre ellas POSCO Holdings Inc., Samsung Electronics Co., LG Electronics Inc., POSCO International Corp. y Cheil Worldwide Inc.

La balanza comercial entre la Argentina y Corea del Sur incluye el intercambio de productos farmacéuticos, forrajes, aceite vegetal, minerales, camarones, langostinos y calabazas, entre otros.

Durante 2024 la Argentina exportó u$s 897 millones a Corea del Sur, un 20% más que en el mismo período de 2023.