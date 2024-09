Efecto RIGI: Lundin proyecta una inversión de más de u$s 7000 millones para dos mega proyectos argentinos

Tras la asociación del grupo canadiense Lundin con BHP, el gigante australiano dueño de la mina de cobre más grande del mundo, las compañías ya proyectan un desembolso de entre u$s 6000 millones y u$s 7000 millones para avanzar en el desarrollo de los proyectos de cobre y plata que comparten en la provincia de San Juan.

Así lo confirmó en una entrevista con un medio chileno, Pablo Mir, abogado de Lundin Mining y socio de Bofill Mir. De hecho, expuso que la inversión prevista se destinaría solo a Filo y Josemaría y que, según estimaciones de las mineras, tienen proyectado entrar en producción en 2030.

"Josemaría está en condiciones de ser construido", expuso y resaltó que "Filo, como recurso, es impresionante". A su vez, destacó que el RIGI, el régimen que creó el Gobierno para promover las grandes inversiones en sectores estratégicos fue "un gran incentivo para tomar la decisión de ir hacia adelante con el proyecto". En este sentido, destacó la rápida adhesión de la provincia de San Juan a la norma.

A su vez, Mir reveló que, si bien los proyectos están en desarrollo hace más de 20 años, hasta el momento "no se sacó una libra de cobre y se gastaron cerca de u$s 1000 millones". Sin embargo, resaltó que, para los geólogos y expertos de la industria "es el depósito no desarrollado de minerales más grande del mundo".

Fue a fines de julio de este año, cuando BHP compró el 50% del proyecto de cobre argentino Josemaría ubicado en San Juan. A su vez, acordó con Lundin, anterior dueña del desarrollo, la creación de una empresa conjunta para llevar adelante el proyecto también sanjuanino de cobre y plata Filo del Sol.



De hecho, según comunicaron las empresas a sus accionistas, BHP y Lundin acordaron adquirir conjuntamente Filo Mining -BHP ya había comprado el 5% de la compañía en mayo de 2023- por un total de u$s 3250 millones. Lundin, por su parte, estaba en busca de financiamiento para avanzar en el desarrollo de Josemaría -prioritario para la minera- desde el año pasado.



BHP, en tanto, estaba interesado en invertir en la Argentina desde hace más de un año. De hecho, en mayo de 2023 y con el objetivo de "posicionar al país como actor minero de primer nivel", el gigante australiano invirtió u$s 79 millones para quedarse con el 5% de Filo Mining. La firma estaba a cargo del desarrollo del proyecto de cobre y plata sanjuanino Filo del Sol que, ahora, operarán la australiana y la canadiense en conjunto.



Filo, a su vez, era propiedad del Grupo Lundin, coincidentemente dueño del megaproyecto de cobre Josemaría, que, en ese entonces -mediados de 2023- estaba en busca financiamiento o socios para avanzar con su desarrollo. De hecho, el director del proyecto había dicho a El Cronista que el proyecto requería de una inversión de, aproximadamente, u$s 4000 millones y que era prioridad para la firma canadiense.

La canadiense se hizo con el proyecto más grande de la Argentina cuando compró el 100% de Josemaria Resources, la compañía que explotaba el yacimiento de cobre y oro sanjuanino, en diciembre de 2021, tras una inversión de u$s 483 millones.



Proyecto binacional y la relación minera entre Chile y la Argentina

Según contó Mir, el proyecto es "interesante porque es binacional". Esto quiere decir que parte de la materia prima está en la Argentina, mientras que el restante, se ubica en Chile. La zona se identifica bajo la denominación de Distrito Vicuña.

El letrado hizo referencia al Tratado de Integración Minera entre Chile y la Argentina que se firmó en 1997 y entró en vigencia en 2000, que promueve la exploración y explotación de yacimientos situados en la frontera a ambos lados de la Cordillera de los Andes.