Los trabajadores metalúrgicos agrupados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) percibirán en los primeros días de mayo los salarios correspondientes a la liquidación de abril bajo un esquema particular. Al tratarse de un mes de transición, tras el agotamiento del último esquema de recomposición salarial, los recibos de sueldo no reflejarán un nuevo incremento porcentual directo. La liquidación, en cambio, se regirá por una pauta de resguardo pactada previamente entre el sindicato y las cámaras empresarias. La mecánica salarial de este mes obedece a la activación de una cláusula específica incluida en el último entendimiento paritario homologado, que fijó subas del 8,4% más el pago de sumas no remunerativas El texto del acuerdo estipulaba una fecha límite clara en el calendario de negociaciones: si las partes no lograban sellar una nueva actualización salarial antes del 15 de abril, entraría en vigencia un mecanismo automático para reordenar los ingresos de los operarios. Al no haberse concretado un nuevo pacto en el ámbito de la Secretaría de Trabajo para esa fecha, la normativa acordada modificó automáticamente la base de cálculo salarial. De esta forma, el valor hora que hasta el mes anterior funcionaba como referencia base se convierte ahora en el salario básico garantizado para toda la actividad. Para el caso específico de la categoría inicial correspondiente a la Rama 17 (Metalmecánica), que suele tomarse como el termómetro de la paritaria, este valor quedó fijado en $ 4.313,43 por hora. Esa cifra es la que deben tomar los departamentos de recursos humanos para calcular los haberes del cuarto mes del año que se depositan a principios de mayo. Esta conversión de la base de cálculo no solo determina la liquidación inmediata, sino que establece un piso legal temporal para el corto plazo. El monto de $ 4.313,43 para la hora del trabajador ingresante continuará vigente para las liquidaciones de mayo y de los meses subsiguientes, prolongando su efecto de manera indefinida hasta que la conducción gremial y el sector empresario logren destrabar la negociación principal.