Las Fuerzas Armadas argentinas continúan con su proceso de modernización. En el marco de este plan, el Gobierno nacional concretó la compra de cuatro helicópteros italianos que se sumarán a la Armada para mejorar la capacidad operativa.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la compra busca potenciar la vigilancia y el control de los espacios marítimos jurisdiccionales, en línea con la política de defensa que apunta a recuperar capacidades perdidas en las últimas décadas.

Argentina refuerza su poder militar y compra helicópteros a Italia

El contrato aprobado por el Gobierno establece la adquisición de cuatro helicópteros AW109 fabricados por la empresa Leonardo, en Italia. La operación se financiará mediante un crédito otorgado por el banco francés Crédit Agricole, por un monto superior a 71 millones de euros.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Defensa, a través de la Armada, será el responsable de ejecutar el programa y administrar los recursos del préstamo. El objetivo principal es reforzar la defensa de los recursos marítimos y aumentar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Características de los nuevos helicópteros

Los helicópteros AW109 son aeronaves bimotores reconocidas por su versatilidad y rendimiento. Entre sus principales especificaciones se destacan:

Capacidad : 1 piloto, 1 copiloto y hasta 6 tripulantes.

Velocidad de crucero : 250 km/h.

Autonomía : 3 horas de vuelo, con un alcance aproximado de 574 km.

Funciones : vigilancia, búsqueda y rescate (SAR), aeroevacuaciones y servicios médicos de emergencia.

Equipamiento: guincho lateral para operaciones en alta mar, cabina climatizada e insonorizada, sistema de comunicación a bordo.

Un plan de modernización en marcha

La compra de los helicópteros se suma a otras adquisiciones recientes, como los 24 aviones F-16 provenientes de Dinamarca, destinados a aumentar la capacidad aérea del país. Además, el Gobierno analiza la incorporación de submarinos franceses Scorpène, en lo que sería una de las operaciones más ambiciosas de los últimos años.

“El kirchnerismo demonizó a nuestras Fuerzas Armadas y nos dejó indefensos. Hoy volvemos a poner el rol de la defensa de la Patria en el lugar que se merece”, afirmó el presidente Javier Milei en la presentación de los primeros F-16, en Córdoba.