Por orden del Gobierno, multarán a todos los jóvenes que no se registren en las Fuerzas Armadas. (Foto: Freepik).

La situación militar sigue siendo un trámite clave para miles de colombianos que alcanzan la mayoría de edad y deben regularizar su documentación ante las autoridades.

Aunque muchos jóvenes creen que el proceso solo aplica durante los primeros años de adultez, la legislación colombiana establece plazos más amplios y consecuencias económicas para quienes no cumplan.

En 2026, el trámite de la libreta militar volvió a generar consultas por las sanciones vigentes y por los costos actualizados al nuevo salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) fijado en $1.750.905.

De acuerdo con la legislación actual, el trámite puede completarse hasta los 50 años. (Foto: Armada Nacional).

Libreta militar en Colombia 2026: hasta qué edad es obligatorio definir la situación militar

En Colombia, todos los hombres mayores de 18 años deben definir su situación militar, según la normativa vigente. Este proceso inicia al alcanzar la mayoría de edad y permite regularizar la relación con el servicio militar obligatorio.

De acuerdo con la legislación actual, el trámite puede completarse hasta los 50 años. Sin embargo, quienes lleguen a los 24 años sin definir su situación militar deberán enfrentar sanciones económicas.

Estas multas están reguladas por la Ley 2341 de 2023 y establecen pagos equivalentes a compensaciones militares por incumplimiento del deber legal.

Además, existen 16 causales de exoneración contempladas en la Ley 1861 de 2017. Entre los grupos exentos figuran personas con discapacidad, integrantes de comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado, miembros del pueblo ROM (gitanos), clérigos, seminaristas y quienes presenten objeción de conciencia como derecho fundamental.

Tarifas de la libreta militar 2026 y multas por no tramitarla

El costo de la libreta militar en 2026 depende de los ingresos mensuales del solicitante. Según informó el Ejército Nacional, las tarifas van desde el 5% hasta el 50% del salario mínimo mensual legal vigente.

Quienes no registran ingresos deben pagar el valor mínimo, mientras que ciudadanos con mayores ingresos abonan porcentajes superiores establecidos por la normativa oficial.

Por otra parte, los hombres que no definan su situación militar antes de cumplir 24 años deberán pagar multas equivalentes a dos salarios mínimos por cada año de incumplimiento.

El documento continúa siendo importante para distintos trámites en Colombia, ya que puede ser requerido para procesos laborales, obtención de títulos y otras gestiones administrativas. De hecho, las empresas que contraten a trabajadores mayores de 18 años sin libreta militar pueden ser sancionadas con cinco salarios mínimos por cada empleado en esa condición, según el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017.

Multas y costos de la libreta militar en Colombia 2026