Alerta por el “Rayo de Hierro”, el primer escudo láser que cambia para siempre la defensa de este país y lo hace impenetrable. Foto: Ministro de Defensa de Israel

En medio de todos los conflictos geopolíticos mundiales existentes, tal como la acción de Estados Unidos a Venezuela, la defensa territorial es un aspecto clave para todos los países. En ese sentido, resalta el “Rayo de Hierro”, un sistema láser que camba para siempre su protección aérea.

Se trata de Israel, en donde dieron un paso histórico en la tecnología militar con la entrega y activación del Iron Beam u Or Eitan. Es considerado el primer sistema láser de defensa antiaérea operativo del mundo y hace al país de Medio Oriente impenetrable.

¿Qué es el Rayo de Hierro y por qué es una revolución en defensa?

El Rayo de Hierro utiliza un láser de alta energía (principalmente de 100 kilovatios en su versión estándar) combinado con un avanzado sistema de puntería electroóptico, es desarrollado por Rafael Advanced Defense Systems en colaboración con el Ministerio de Defensa israelí.

Alerta por el “Rayo de Hierro”, el primer escudo láser que cambia para siempre la defensa de este país y lo hace impenetrable. Foto: Noticias de Israel

Esta tecnología permite interceptar amenazas en tiempo real, con una precisión casi instantánea y capacidad para neutralizar múltiples objetivos simultáneamente, incluso aquellos con trayectorias irregulares.

A diferencia de sistemas tradicionales como la famosa Cúpula de Hierro (que usa misiles interceptores), el Rayo de Hierro no dispara proyectiles físicos: simplemente dirige un haz de energía que destruye el objetivo al calentarlo hasta su destrucción en segundos. Esto lo convierte en una solución ideal para enfrentar lluvias masivas de cohetes o ataques con drones baratos.

Su entrega oficial fue el 28 de diciembre de 2025 y cuenta con una ventaja principal por su bajo costo. Mientras que la intercepción tradicional de la Cúpula de Hierro cuesta más de u$s 100.000 por disparo, el Rayo de Hierro equivale a “encender una luz” y gasta apenas unos dólares por uso.

Las diferentes versiones de esta defensa láser y su integración a la defensa de Israel

Rafael ha diseñado varias variantes para adaptarse a diferentes necesidades:

Versión estándar: 100 kW, ideal para defensa fija de áreas estratégicas.

Iron Beam M: 50 kW, móvil y montable en camiones grandes.

Lite Beam: 10 kW, compacto para distancias cortas y despliegues rápidos en vehículos pequeños.

A su vez, hay que destacar que el Rayo de Hierro no reemplaza a los sistemas existentes, sino que los complementa perfectamente, formando una defensa en capas aún más robusta: