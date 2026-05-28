La fábrica de aviones más grande del mundo abre un nuevo centro en el país y potenciará las Fuerzas Armadas con producción nacional

Airbus Defence and Space ha anunciado una importante expansión de sus capacidades industriales en España. La compañía europea abrirá un nuevo centro de conversión de aviones comerciales A330 en reabastecedores MRTT (Multi-Role Tanker Transport).

La planta estará en San Pablo, Sevilla, y comenzará operaciones a finales de 2027. De esta manera, la iniciativa responde al creciente interés internacional por aeronaves cisterna y refuerza el rol estratégico de España en la producción y mantenimiento de plataformas militares de alto valor.

La fábrica de aviones más grande del mundo abre un nuevo centro en el país y potenciará las Fuerzas Armadas con producción nacional Airbus

Ampliación de capacidades y sinergia con Getafe

El nuevo centro de San Pablo operará en paralelo con las instalaciones ya existentes en Getafe (Madrid), que hasta ahora han sido el único sitio responsable de las conversiones de A330 a configuración MRTT.

Con esta ampliación, Airbus incrementará su tasa de producción anual de 5 a 7 aeronaves , lo que permitirá atender de manera más eficiente los contratos internacionales y los programas de modernización de las fuerzas aéreas aliadas.

Además de las conversiones propiamente dichas, el centro sevillano se encargará de tareas de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO), así como de actualizaciones y modernizaciones de los Airbus A330 MRTT ya en servicio. Estas actividades son clave para extender la vida útil de las aeronaves y adaptarlas a nuevos estándares tecnológicos y operativos.

Los beneficios de esta nueva base para las Fuerzas Armadas españolas

Esta noticia representa un paso adelante para las Fuerzas Armadas españolas, particularmente para el Ejército del Aire y del Espacio. España ya cuenta con un programa activo de MRTT: el primer Airbus A330 MRTT se incorporó en abril de 2025 y el segundo en octubre del mismo año, ambos convertidos en las instalaciones de Getafe a partir de aviones procedentes de Iberia.

El origen del programa se remonta a 2021, cuando el Gobierno español aprobó la adquisición de tres A330 de segunda mano para transformarlos en plataformas multirol capaces de realizar reabastecimiento en vuelo, transporte estratégico de tropas y evacuación médica.

La apertura del nuevo centro en Sevilla consolida la soberanía industrial española en este segmento crítico de defensa, garantizando que el mantenimiento y las actualizaciones de estas aeronaves estratégicas puedan realizarse en territorio nacional con mayor capacidad y flexibilidad.

Más empleo, desarrollo industrial y polo aeronáutico en Andalucía

La planta de San Pablo en Sevilla ya es un referente en la producción de aeronaves militares, donde se ensamblan modelos como el A400M y el C295.

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La incorporación del nuevo centro de conversión MRTT potenciará aún más este ecosistema industrial, generando alrededor de 200 empleos directos y dinamizando la cadena de suministro aeronáutico andaluza.

Esta inversión refuerza el compromiso de Airbus con España y posiciona a Sevilla como un hub cada vez más relevante dentro de la estrategia global del consorcio en el ámbito de la defensa.

En un contexto de demanda creciente de capacidades de reabastecimiento aéreo, contar con mayor infraestructura nacional permite no solo satisfacer necesidades propias, sino también posicionarse como proveedor confiable para otros países.

Las ventajas de tener el Airbus A330 MRTT

El A330 MRTT se ha consolidado como una de las plataformas más versátiles y eficientes del mercado. Sus capacidades multirol lo convierten en un activo estratégico: puede operar como cisterna para extender el alcance de otros aviones de combate, como transporte de personal y carga, y como unidad de evacuación sanitaria en misiones humanitarias o de crisis.

Su probada fiabilidad y la experiencia acumulada en España convierten esta expansión en una oportunidad para fortalecer la interoperabilidad con aliados de la OTAN y otros socios internacionales.

La decisión de Airbus de ampliar su presencia en San Pablo subraya la madurez de la industria de defensa española y su capacidad para absorber tecnología de punta. Este nuevo centro no solo incrementará la producción de aeronaves nacionales, sino que contribuirá directamente a la preparación y operatividad de las Fuerzas Armadas, asegurando que España mantenga y eleve sus capacidades en un entorno geopolítico exigente.