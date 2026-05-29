Zarpará un nuevo submarino de la Armada: lo construyeron en el país y es un orgullo nacional

La Armada Española avanza con paso firme en la modernización de su flota submarina. El submarino S-82 “Narciso Monturiol” se prepara para zarpar en su primera navegación en superficie, un hito clave dentro del programa S-80 Plus.

Construido íntegramente en España por Navantia en los astilleros de Cartagena, este buque representa uno de los mayores logros de la industria de defensa nacional y se consolida como un verdadero orgullo nacional.

Zarpará un nuevo submarino de la Armada: lo construyeron en el país y es un orgullo nacional Armada española

La llegada del nuevo submarino español

En abril de 2026, el S-82 completó con éxito las pruebas en puerto y avanza hacia su entrega a la Armada Española en el transcurso de 2026. Este submarino no solo refuerza las capacidades operativas de la fuerza naval, sino que también impulsa la soberanía tecnológica española en un ámbito tan estratégico como la guerra submarina.

El S-82 forma parte del ambicioso programa S-80 Plus, diseñado para renovar la flota de submarinos de ataque de la Armada con tecnología de última generación. Es el segundo de una serie de cuatro unidades: el S-81 “Isaac Peral” (ya en servicio y con experiencia operativa en misiones OTAN), seguido por el S-83 “Cosme García” y el S-84 “Mateo García de los Reyes”.

¿Por qué eligieron “Narciso Monturiol” para llamar al nuevo submarino?

La construcción nacional de estos submarinos fortalece la autonomía de España en materia de defensa. El nombre “Narciso Monturiol” rinde homenaje al genial inventor catalán del siglo XIX, pionero mundial en el diseño de sumergibles.

Zarpará un nuevo submarino de la Armada: lo construyeron en el país y es un orgullo nacional Navantia

Justamente, Monturiol desarrolló el “Ictíneo”, un innovador barco sumergible que marcó un antes y un después en la navegación submarina.

Nombrar al S-82 en su honor simboliza la continuidad entre el ingenio español histórico y la excelencia tecnológica actual. Este es el cuarto submarino de la Armada que lleva su nombre, reforzando el vínculo entre tradición y modernidad.

¿Cómo es el nuevo submarino de la Armada española que lo coloca como una potencia naval?

El “Narciso Monturiol” es un submarino diésel-eléctrico SSK-AIP (Submarine Submersible Killer con propulsión independiente del aire) de nueva generación. Sus dimensiones aproximadas incluyen una eslora de unos 80,8 metros, un diámetro de 7,3 metros y un desplazamiento cercano a las 3000 toneladas en inmersión .

Puede albergar a una dotación de más de 30 tripulantes (hasta alrededor de 53 según configuraciones operativas). Ofrece una autonomía significativa, permitiendo permanecer sumergido durante semanas gracias a su sistema AIP de tercera generación basado en bioetanol, que genera energía sin necesidad de emerger a la superficie.

Entre sus capacidades destacan: