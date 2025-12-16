Este país invirtió millones en helicópteros de ataque para ser el temor de toda Europa y está listo para el combate Fuente: Shutterstock

Países Bajos dio un paso estratégico clave para reforzar su poder militar y la presencia en el escenario europeo tras la ejecución de la compra de nuevos helicópteros de combate de última generación.

Mediante una fuerte inversión, apuntada a consolidar el poder la Armada, el Ministerio de Defensa neerlandés confirmó la compra de nuevos helicópteros de ataque marítimo NH90 NFH.

Los poderosos helicópteros de ataque que incorporó Países Bajos

La operación para la adquisición de los helicópteros NH90 NFH no solo amplía la flota actual de Países Bajos, sino que también incorpora tecnología de última generación pensada para escenarios de conflicto modernos.

El anuncio oficial se realizó el 9 de diciembre de 2025 e incluye la incorporación de tres helicópteros adicionales, con la posibilidad de sumar dos más en el futuro.

La decisión se enmarca dentro del Memorando de Defensa 2024, un documento clave que identifica la necesidad de reforzar las capacidades aéreas embarcadas ante el creciente nivel de tensión y competencia militar en Europa.

Cómo son los helicópteros de combate NH90 NFH

Los NH90 NFH están especialmente diseñados para misiones de guerra antisubmarina, apoyo a operaciones anfibias y control de la seguridad marítima, funciones consideradas críticas para la defensa del Atlántico Norte y el Mar del Norte.

En tanto, los nuevos helicópteros llegarán equipados con las mejoras tecnológicas más recientes desarrolladas para esta clase de aeronaves.

En paralelo, los modelos que ya están en servicio serán sometidos a un proceso de modernización de media vida, lo que permitirá que toda la flota tenga una configuración unificada y plenamente actualizada para misiones específicas tanto actuales como futuras, según explicaron desde Defensa.

Por su parte, estas mejoras permitirán que los helicópteros mantengan una interoperabilidad total con buques de última generación y cumplan con los exigentes estándares operativos de la OTAN.

Cuándo estarán operativos los helicópteros de ataque marítimo

En junio de 2024, NH Industries anunció un programa de modernización conjunta con los ejércitos de Alemania, Bélgica e Italia, coordinado por la NATO Helicopter Management Agency.

Este esquema multinacional apunta a reducir los costos y compartir desarrollos tecnológicos para fortalecer la posición de los países participantes frente a la industria de defensa.

De tal modo, se confirmó que los helicópteros NH90 NFH se integrarán progresivamente a la Real Armada de los Países Bajos y comenzarán a entregarse a partir de 2030, cuando el país contará con un total de 22 unidades navales de este tipo.