En el contexto de América Latina, donde los desafíos geopolíticos, territoriales y de seguridad son constantes, un país sudamericano se consolida como la principal potencia militar de la región. Su ejército no solo es el más numeroso, sino también el mejor financiado y uno de los más modernos, con inversiones crecientes en tecnología, equipamiento y desarrollo autónomo de defensa.

Esta posición le permite desempeñar un rol clave en la estabilidad regional y proyectar poder más allá de sus fronteras estableciendo una estrategia de defensa basada en la autosuficiencia, la innovación tecnológica y la presencia territorial en zonas estratégicas.

Desde la construcción del primer submarino nuclear de América Latina hasta la producción de aviones de combate de última generación, Brasil se ubica como una fuerza militar capaz de rivalizar con potencias globales.

¿Qué país tiene el ejército más grande y mejor financiado de la región?

Según datos del The World Factbook de la CIA, Brasil cuenta con más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de personas, lo que lo convierte en la fuerza más numerosa de América Latina.

A esto se suma un presupuesto anual para defensa que, según SIPRI, alcanzó los 22.900 millones de dólares en 2023, muy por encima del resto de los países de la región.

El país cuenta con una de las fuerzas armadas más numerosas y tecnológicamente avanzadas de la región.

Este presupuesto permite a Brasil mantener operativa una fuerza terrestre moderna, con más de 2.200 vehículos blindados, así como una armada y fuerza aérea en constante renovación. También garantiza el despliegue efectivo en puntos clave como la Amazonía, las fronteras y las regiones marítimas, asegurando una cobertura nacional sólida.

¿Brasil desarrolla tecnología militar propia?

Una de las grandes ventajas estratégicas de Brasil es su capacidad de producción militar nacional: desarrolla aviones, drones, vehículos blindados y sistemas de misiles con estándares internacionales.

Según el Ministerio de Defensa brasileño, el país ya opera con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390, y ha iniciado pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero en su tipo en la región.

La apuesta por la autonomía tecnológica también se refleja en la inversión en innovación: cerca del 7,4% del presupuesto de defensa se destina a investigación, desarrollo y producción nacional, lo que reduce la dependencia de importaciones y refuerza la autosuficiencia bélica.

¿En qué rankings internacionales figura Brasil?

De acuerdo con el ranking de Global Firepower 2026, Brasil ocupa el puesto 11 entre las potencias militares del mundo, por encima de naciones como Irán, Israel o Alemania. Este récord no solo se debe al tamaño de su ejército o a su tecnología, sino también a su capacidad logística, presencia territorial y experiencia en operaciones multinacionales.

La preocupación por una Tercera Guerra Mundial y los riesgos en América Latina según IA crece.

Brasil ha participado en numerosas misiones de paz de la ONU, y tiene influencia directa en organismos como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa. Su rol como potencia regional se ha consolidado tanto en el terreno militar como en la diplomacia de defensa.