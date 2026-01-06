Así son los “halcones negros” que busca comprar Argentina para equipar a su Ejército. Foto: Sikorksy

El Ejército argentino está dando pasos firmes para modernizar su flota de helicópteros de alas rotatorias. En ese sentido, los famosos helicópteros Black Hawk, apodados como “Halcones Negros” en algunos círculos militares y de defensa por su silueta oscura y poderosa, vuelven a estar en el centro de la escena militar.

Tras la cancelación de una licitación en enero de 2025 por limitaciones presupuestarias, en 2026 se evalúan nuevas opciones para reiniciar el proceso de adquisición de estos icónicos helicópteros multipropósito fabricados por Sikorsky, hoy parte de Lockheed Martin.

¿Por qué los Black Hawk son los “Halcones Negros” que necesita el Ejército?

Los UH-60 Black Hawk son considerados por muchos especialistas como las “halcones negras” del cielo militar moderno: robustos, versátiles, capaces de operar en condiciones extremas y con una reputación legendaria en conflictos de todo el mundo.

Así son los “halcones negros” que busca comprar Argentina para equipar a su Ejército. Foto: Alamy

En el caso argentino, su adquisición sería clave para recuperar capacidades perdidas hace más de 40 años, desde la Guerra de Malvinas, cuando los Chinook quedaron en las islas y nunca más se repuso esa capacidad de transporte medio-pesado.

En ese sentido, el teniente general Carlos Alberto Presti: “El Ejército perdió, ya desde hace más de 40 años, su capacidad que tenía de helicópteros medianos y pesados. Los Chinook quedaron en 1982 en Malvinas y nunca más lo recuperaron”.

¿Qué beneficios traerán estos nuevos helicópteros?

La flota actual de Bell UH-1H y Huey II (modernizaciones de los veteranos Huey) supera las cinco décadas de servicio, con altos costos de mantenimiento y reducción progresiva de horas de vuelo disponibles. Los Black Hawk permitirían:

Transporte táctico de tropas y material

Apoyo de fuego cercano

Evacuación sanitaria (MEDEVAC)

Operaciones en alta montaña y zonas patagónicas

Interoperabilidad con fuerzas aliadas, especialmente EE. UU.

¿Qué opciones evalúa Argentina para adquirir los nuevos helicópteros?

Al inicio de 2026, el Ejército analiza varios caminos para incorporar Black Hawk:

UH-60M de nueva fabricación (la versión más moderna)

Similar a los 12 adquiridos por Brasil por unos 950 millones de dólares vía FMS

Mayor capacidad, aviónica digital avanzada, motores más potentes

Opción ideal pero la más costosa.

UH-60L modernizados (excedente del Ejército de EE.UU.)

Modernizaciones realizadas por empresas israelíes (opción intermedia de menor costo y entrega más rápida)

Buena relación costo-beneficio para países con presupuestos ajustados.

Programa FMS (Foreign Military Sales) o Excess Defense Articles (EDA)