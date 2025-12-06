En la mañana de este sábado, la presentación oficial de los primeros 6 aviones de combate F-16 incorporados a la Fuerza Aérea Argentina generó repercusiones políticas, militares y sociales.

En el marco de una inversión que el Gobierno considera estratégica para reforzar la capacidad defensiva del país, la actividad incluyó un desfile aéreo con vuelo rasante por lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires y el acto central de recibimiento en la ciudad de Río Cuarto.

Allí, el presidente Javier Milei celebró que “los argentinos pudieron ver a sus ángeles protectores surcando el cielo”, cargó contra el kirchnerismo por el desfinanciamiento del área que dejó “indefenso” al país y remarcó que su administración está decidida a revertir “décadas de destrato” hacia las Fuerzas Armadas, motivadas por intereses ideológicos y partidarios.

Con la llegada de estos aviones de origen estadounidense desde Dinamarca, dio por cerrada exitosamente su gestión el todavía ministro de Defensa Luis Petri, quien el próximo 9 de diciembre dejará formalmente su cargo para asumir su banca como en la Cámara de Diputados y será reemplazado por el exjefe del Ejército, Carlos Alberto Presti.

En una entrevista radial, Luis Petri destacó que se trata de la compra militar más importante en 40 años. Vale destacar que esta entrega es la primera de cuatro tandas: 6 aeronaves adicionales llegarán cada diciembre hasta 2028, alcanzando un total de 24 F-16.

La llegada de los primeros 6 aviones es la primera de cuatro tandas: 6 aeronaves adicionales llegarán cada diciembre hasta 2028, alcanzando un total de 24 F-16.

Luis Petri defendió la compra de los F-16 frente a la desinversión del kirchnerismo

Durante la entrevista, el titular saliente de la cartera de Defensa aseguró que la llegada de los F-16 marca “un hito histórico para la defensa nacional”. Y responsabilizó a gobiernos anteriores por la situación de abandono que vivían las FFAA: “Se las demonizó, se las persiguió, se las destrató”.

Y salió al cruce de las críticas de la oposición: “Estos aviones tienen una vida útil estimada de 25 años, gracias a su aviónica modernizada. Son parte de una flota que también integra Estados Unidos y más de 26 países de la OTAN. No es chatarra, como dijeron desde algunos sectores”.

ARGENTINA POTENCIA: TENEMOS F-16 ARGENTINOS.

El Presidente @JMilei concretó la compra militar más importante de los últimos 40 años, para equipar a nuestra @fuerzaaerea_arg, fortalecer la soberanía de nuestros cielos y defender a los argentinos.



Quiero felicitar a nuestras… pic.twitter.com/GQJqdHWjUI — Luis Petri (@luispetri) December 6, 2025

Y disparó que esas voces “no pueden dar cuenta de ninguna adquisición relevante para la defensa. Lo que hicieron durante muchísimos años fue tours por el mundo buscando adquirir sistemas de armas, pero no concretaron ninguna compra relevante”.

Petri confirmó la comprar de submarinos a Francia

Consultado por el uso concreto de los F-16, el ministro detalló: “Cumplen dos funciones claves: disuasión y control del espacio aéreo. Quien quiere avanzar sobre nuestros recursos, ahora sabe que tenemos con qué responder”.

El funcionario explicó que la disuasión es fundamental para enviar un mensaje al mundo. Afirmó que contar con F-16 y submarinos, que el presidente Milei ya anunció que se adquirirán, demuestra capacidad de respuesta ante cualquier amenaza.

En ese sentido, destacó el respaldo del gobierno de Estados Unidos y a la intención de adquirir nuevos submarinos. “Queremos ser el socio estratégico de EE.UU. en el hemisferio sur”. Y reveló que firmó una carta de intención con Francia para la compra de submarinos cuando Sébastien Lecornu era ministro de Defensa.

Para cerrar, Petri fue contundente: “El kirchnerismo hablaba de soberanía de cotillón. Nosotros la ejercemos con hechos”.