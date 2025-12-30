Debido al aumento en las deudas con tarjeta de crédito, más del 50% de los usuarios activos elige pagar el mínimo impuesto por el banco. Sin embargo, si esta tendencia persiste, puede generar una acumulación que afecta gravemente la situación financiera de los clientes.

Frente a este contexto, cada vez más personas caen en el Veraz por no poder cumplir con sus obligaciones crediticias.

Sin embargo, muchos otros que permanecen allí hace años, están a la expectativa de ver si su deuda puede caducar y limpiar su historial financiero.

¿Cuándo vence una deuda con tarjeta de crédito?

En el caso de las tarjetas de crédito, las deudas toman como base la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe.

Según la reglamentación, los datos de informes comerciales y crediticios pueden ser guardados por un tiempo máximo de 5 años.

Superado ese tiempo, y si no se inició ningún proceso judicial en el medio por parte de los bancos, la deuda de la tarjeta de crédito podría quedar anulada y así desaparecer la condición en el Veraz.

Cómo saber si estoy en el Veraz

La persona deberá ingresar a la página oficial del BCRA y selecciona la sección “Central de Deudores”. Una vez allí, se les pedirá ingresar el CUIL para especificar su historial crediticio.

Tarjetas de crédito

¿Cuáles son las categorías?

Situación 1: En situación normal

Situación 2: Con seguimiento especial

Situación 3: Con problemas

Situación 4: Con alto riesgo de insolvencia

Situación 5: Irrecuperable

Situación 6: Irrecuperable por disposición técnica

Las consecuencias de no pagar la tarjeta de crédito

Es fundamental entender que el banco puede iniciar un juicio antes de que la deuda prescriba, lo que puede llevar a procesos legales complejos que no solo perjudican tu historial crediticio, sino que también pueden resultar en embargos y otras sanciones financieras severas.

Además, es importante saber que las deudas pueden ser vendidas a grupos prestamistas o fondos buitre de tarjetas, quienes podrían utilizar todos los métodos legales y otros intimidatorios fuera de la ley para exigir el pago de la deuda junto con los intereses acumulados.