La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó una nueva subasta pública de dispositivos Apple, en la que se rematarán iPhone a precios muy por debajo del mercado. El evento se realizará de manera online y estará abierto a todas las personas mayores de edad.

Los equipos que salen a remate fueron decomisados por la Dirección General de Aduanas (DGA) y se ofrecerán a partir de $ 200.000, según el valor base establecido en el catálogo oficial.

¿Cuándo es la subasta de iPhone que organiza ARCA?

La subasta se llevará a cabo el 15 de enero de 2026 y se realizará de forma completamente digital a través del portal Subastas Banco Ciudad. El evento comenzará a partir de las 11 horas.

Durante el remate se ofrecerán más de 40 dispositivos iPhone, que incluyen desde modelos anteriores hasta versiones más recientes, todos provenientes de operativos aduaneros.

¿Qué modelos de iPhone se rematan y a qué precios?

Según el catálogo oficial, el lote incluye iPhone 12, iPhone 13 y iPhone 15, en distintas capacidades de almacenamiento, como 128 GB y 256 GB.

Los valores base arrancan en torno a los $ 213.000, una cifra considerablemente más baja que los precios de venta en el mercado tradicional, lo que convierte a la subasta en una oportunidad para quienes buscan equipos Apple a menor costo.

¿En qué estado se encuentran los celulares que se subastan?

Los dispositivos se venden en el estado en que se encuentran. En la mayoría de los casos figuran como nuevos o en caja cerrada con sello de seguridad, aunque no cuentan con garantía oficial de fábrica, tal como lo establece la normativa aduanera.

Para mayor transparencia, ARCA habilitará dos días de exhibición presencial, el 5 y el 6 de enero, en los depósitos correspondientes, para que los interesados puedan verificar el estado de los equipos antes de ofertar.

¿Cómo anotarse para participar en la subasta de ARCA?

El primer paso es registrarse como usuario en el sitio Subastas Banco Ciudad. Una vez creada la cuenta, se debe buscar el remate de ARCA e inscribirse en el lote de interés.

Para validar la participación, es obligatorio pagar una caución o garantía de oferta, que suele ser del 10% del valor base del producto. Ese dinero se devuelve si la persona no resulta ganadora.

¿Cómo se paga un iPhone comprado en la subasta?

Una vez finalizado el remate, el ganador recibe una notificación por correo electrónico. A partir de ese momento, cuenta con 48 horas hábiles para abonar el saldo restante del precio adjudicado.

Al valor final de la subasta se le deben sumar los impuestos correspondientes, como el IVA del 21% y otros cargos internos, por lo que se recomienda tenerlos en cuenta antes de realizar la oferta.

¿Cómo y dónde se retira el celular comprado?

El retiro de los dispositivos corre por cuenta del comprador y debe coordinarse según las condiciones del depósito o terminal aduanera donde se encuentre el lote adjudicado.

Una vez acreditado el pago total, se habilita la entrega del equipo siguiendo las instrucciones que proporciona ARCA.