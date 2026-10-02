La aplicación móvil de ARCA permite recuperar la clave fiscal con reconocimiento facial.

Olvidar la clave fiscal es uno de los contratiempos más comunes a la hora de hacer un trámite en ARCA, ya sea para presentar una declaración jurada, facturar o consultar los propios aportes. La buena noticia es que el organismo ofrece varias vías para recuperarla, siendo la más rápida desde el celular.

A diferencia de otros métodos, recuperar la clave a través de la aplicación móvil de ARCA tiene una ventaja adicional: no hace falta tener registrados los datos biométricos para completar el trámite.

ARCA (imagen ilustrativa El Cronista)

Según explica el organismo en su sitio oficial, existen además otras tres formas de recuperar la clave: a través del homebanking, desde un cajero automático o de manera presencial, cada una con requisitos propios.

Cómo recuperar la clave fiscal desde la aplicación móvil

Para este método hace falta:

Un celular con cámara frontal y acceso a internet.

Ser mayor de edad.

Tener el DNI argentino en formato tarjeta a mano.

Estar en un lugar con buena iluminación, ya que el proceso incluye una prueba de reconocimiento facial.

El trámite se hace descargando la app de ARCA e ingresando a la opción “Solicitar o recuperar clave fiscal”. Al completarlo, se obtiene directamente el nivel de seguridad 3, el más alto, que habilita trámites como inscribirse en impuestos, presentar planes de pago, facturar, presentar declaraciones juradas, y más.

Cómo recuperar la clave por homebanking o en cajero automático

Otra opción es hacerlo a través del homebanking del propio banco. Hay que ingresar con el usuario y la clave de la cuenta bancaria online, buscar la sección de pagos o servicios de ARCA y seleccionar la opción para gestionar la clave fiscal. Este mecanismo otorga el nivel de seguridad 2.

También se puede recuperar en un cajero automático habilitado, de las redes Link o Banelco:

Insertar la tarjeta de débito.

Ingresar el PIN habitual.

Seleccionar “Gestión de claves”, luego “Gestión otras claves” y elegir la opción de ARCA.

Este método asigna directamente el nivel de seguridad 3, aunque la clave que se genera en el cajero es numérica: después hay que ingresar a la página web de ARCA para cambiarla por una alfanumérica.

Cómo recuperar la clave de forma presencial

Para quienes no puedan usar los medios digitales, queda la vía presencial, que requiere:

Sacar un turno web previo.

El día del turno, presentar el formulario 206 (Multinota), manifestando la voluntad de recuperar la clave.

Acreditar la identidad con el documento correspondiente: DNI vigente para argentinos nativos o naturalizados, pasaporte o cédula del MERCOSUR para extranjeros de países limítrofes o la documentación específica para extranjeros con residencia en el país que no tengan DNI.

Quienes ya tengan registrados sus datos biométricos pueden evitar el turno y acercarse directamente a un puesto de autogestión de recupero de clave fiscal en cualquier dependencia, identificándose con la huella digital. Este mecanismo también otorga el nivel de seguridad 3.