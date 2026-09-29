El trámite para habilitar el Domicilio Fiscal Electrónico es gratuito y online.

Comprar productos en el exterior implica, en algún punto, tener contacto con ARCA: ya sea para consultar el cupo de envíos utilizado, seguir el estado de una importación o recibir alguna notificación del organismo. Uno de los servicios que suele generar dudas en ese proceso es el D omicilio Fiscal Electrónico (DFE).

Se trata de una casilla de mensajería privada entre ARCA y cada contribuyente, de acceso único y personal, que equivale a un correo electrónico oficial.

Según información de ARCA, esta obligación no es exclusiva de quienes compran en el exterior, pero resulta especialmente relevante para ellos, porque cualquier comunicación vinculada a una importación, desde un requerimiento hasta una intimación, se canaliza por esa vía.

ARCA: para qué sirve el Domicilio Fiscal Electrónico

Todas las comunicaciones oficiales que ARCA debe enviar al contribuyente se gestionan exclusivamente a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

Esas comunicaciones son certificadas oficialmente por el organismo y se consideran automáticamente recibidas, entendiéndose como leídas y aceptadas una semana después de enviadas, independientemente de si el contribuyente ingresó al sistema o abrió la notificación.

El Domicilio Fiscal Electrónico equivale a un correo oficial entre ARCA y cada contribuyente.

A través del servicio se pueden recibir comunicaciones sobre embargos, liquidaciones, citaciones, emplazamientos, intimaciones y gestiones judiciales, entre otras novedades y actos administrativos. El servicio también notifica novedades de otros organismos, como el Ministerio de Trabajo de la Nación y rentas provinciales.

DFE: quiénes deben tenerlo constituido

El acceso al domicilio es gratuito, seguro y obligatorio para prácticamente todos los contribuyentes. La única excepción son los monotributistas sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

Quien ya lo tenga constituido no necesita hacer nada nuevo, aunque conviene revisar periódicamente que el correo electrónico y el número de celular asociados estén actualizados, para no perderse ningún aviso.

Cómo habilitar el Domicilio Fiscal Electrónico paso a paso

El trámite se hace ingresando al servicio “Domicilio Fiscal Electrónico” con Clave Fiscal nivel de seguridad 3. Es el mismo nivel de clave que se usa para gestionar el monotributo.

Estos son los pasos:

Ingresar a arca.gob.ar con CUIT o CUIL y Clave Fiscal. Entrar al servicio “Domicilio Fiscal Electrónico”. En la pantalla principal, seleccionar el botón “Adherir”. Ingresar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular. Verificar los datos de contacto y confirmar la información para completar el proceso. Una vez constituido, el domicilio queda activo y comienza a recibir comunicaciones oficiales de forma inmediata.

Compras en el exterior: qué otros cambios rigen

Más allá del DFE, quienes compran afuera deben tener en cuenta las condiciones del Régimen de Pequeños Envíos:

Valor: hasta u$s 3000 por envío.

Peso: hasta 50 kilogramos por paquete.

Unidades: hasta 3 de la misma especie.

Finalidad: sin fin comercial.

Cantidad: hasta 5 envíos por año calendario y por persona.

Los envíos de hasta u$s 400 de valor FOB están exentos de derechos de importación y de la tasa de estadística, y solo pagan IVA e impuestos internos cuando corresponda.

Las compras en el exterior están sujetas a límites de valor, peso y cantidad según el Régimen de Pequeños Envíos. Shutterstock / ChatGPT

La Resolución General 5883/2026 de ARCA, además, eliminó los límites de valor para las exportaciones que se realizan a través de Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier. Por su parte, el Decreto 604/2026 extendió a los envíos que llegan por Correo Argentino la misma franquicia de u$s 400 y el mismo tope de 5 envíos anuales que ya regía para el régimen courier.

El cupo de envíos utilizado y el detalle de cada operación pueden consultarse en el servicio “Envíos Postales Internacionales” de ARCA, con Clave Fiscal nivel 2 como mínimo.