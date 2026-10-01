El Monotributo se paga todos los meses.

Con el propósito de prevenir deudas en el régimen simplificado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló cuáles son los medios de pago disponibles para pagar el Monotributo. Las alternativas comprenden desde aplicaciones oficiales, homebanking y billeteras virtuales hasta el débito automático, cajeros automáticos y tarjetas de crédito .

Asimismo, el organismo recordó la plena vigencia del cuadro tarifario actualizado, que comenzó a aplicarse el pasado 1° de agosto de 2026 tras el ajuste semestral de los parámetros fiscales.

Una por una: todas las formas disponibles para pagar el Monotributo

ARCA Móvil y Mi Monotributo: permiten consultar y pagar la cuota mensual desde las aplicaciones. Si se genera un VEP, el pago se completa desde la entidad elegida.

Homebanking: se puede generar y pagar un VEP desde la plataforma bancaria. Algunos bancos permiten ingresar a los servicios de ARCA sin necesidad de contar previamente con clave fiscal.

Billeteras virtuales: desde el Portal de Monotributo, en “Próximo vencimiento”, se puede pagar mediante código QR. También es posible cancelar deuda acumulada desde la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), incluyendo capital e intereses.

El Monotributo se paga todos los meses.

Débito automático: permite que la cuota se descuente todos los meses de una cuenta bancaria. La adhesión puede realizarse desde el Portal de Monotributo, mediante el banco o informando una CBU.

Cajeros automáticos: las redes Banelco y Link permiten pagar la obligación correspondiente al mes en curso. Este mecanismo no contempla los intereses de períodos anteriores.

Tarjeta de crédito: se puede pagar por internet, telefónicamente o mediante débito automático de la tarjeta. ARCA advierte que la acreditación puede demorar hasta 10 días hábiles.

Cuánto hay que pagar de Monotributo en octubre

La cuota reúne tres componentes: el impuesto integrado, que reemplaza al IVA y a Ganancias; el aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), destinado a la jubilación; y la obra social.

El total depende de la categoría y de si la actividad es una prestación de servicios o una venta de cosas muebles, es decir, de productos.

Desde la categoría C, quienes prestan servicios pagan más que quienes venden productos . En la K, la diferencia supera el doble. Estos son los valores de octubre:

Categoría A: $ 49.527,18 (servicios) y $ 49.527,18 (venta)

Categoría B: $ 56.379,08 (servicios) y $ 56.379,08 (venta)

Categoría C: $ 66.020,12 (servicios) y $ 64.530,58 (venta)

Categoría D: $ 84.612,93 (servicios) y $ 82.564,81 (venta)

Categoría E: $ 119.811,45 (servicios) y $ 108.267,51 (venta)

Categoría F: $ 150.784,21 (servicios) y $ 129.930,65 (venta)

Categoría G: $ 230.312,94 (servicios) y $ 158.815,05 (venta)

Categoría H: $ 522.706,68 (servicios) y $ 317.895,01 (venta)

Categoría I: $ 963.747,86 (servicios) y $ 474.992,78 (venta)

Categoría J: $ 1.167.299,76 (servicios) y $ 580.793,69 (venta)

Categoría K: $ 1.614.446,04 (servicios) y $ 702.103,24 (venta)

Los monotributistas pagarán en octubre la misma cuota mensual que rige desde el 1 de agosto.

Quiénes pagan un monto distinto

Algunos contribuyentes no abonan la cuota completa. Quienes además trabajan en relación de dependencia pagan solo el impuesto integrado, porque el empleador cubre la jubilación y la obra social. Los jubilados están exceptuados del aporte a la obra social.

En sentido inverso, quienes suman adherentes a la obra social deben ingresar el mismo aporte por cada uno. Los trabajadores independientes promovidos pagan el 1% de lo facturado en el mes, y en el Monotributo Social solo se abona la mitad del componente de obra social.