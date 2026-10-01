Con el propósito de prevenir deudas en el régimen simplificado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló cuáles son los medios de pago disponibles para pagar el Monotributo. Las alternativas comprenden desde aplicaciones oficiales, homebanking y billeteras virtuales hasta el débito automático, cajeros automáticos y tarjetas de crédito.
Asimismo, el organismo recordó la plena vigencia del cuadro tarifario actualizado, que comenzó a aplicarse el pasado 1° de agosto de 2026 tras el ajuste semestral de los parámetros fiscales.
Una por una: todas las formas disponibles para pagar el Monotributo
- ARCA Móvil y Mi Monotributo: permiten consultar y pagar la cuota mensual desde las aplicaciones. Si se genera un VEP, el pago se completa desde la entidad elegida.
- Homebanking: se puede generar y pagar un VEP desde la plataforma bancaria. Algunos bancos permiten ingresar a los servicios de ARCA sin necesidad de contar previamente con clave fiscal.
- Billeteras virtuales: desde el Portal de Monotributo, en “Próximo vencimiento”, se puede pagar mediante código QR. También es posible cancelar deuda acumulada desde la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), incluyendo capital e intereses.
- Débito automático: permite que la cuota se descuente todos los meses de una cuenta bancaria. La adhesión puede realizarse desde el Portal de Monotributo, mediante el banco o informando una CBU.
- Cajeros automáticos: las redes Banelco y Link permiten pagar la obligación correspondiente al mes en curso. Este mecanismo no contempla los intereses de períodos anteriores.
- Tarjeta de crédito: se puede pagar por internet, telefónicamente o mediante débito automático de la tarjeta. ARCA advierte que la acreditación puede demorar hasta 10 días hábiles.
Cuánto hay que pagar de Monotributo en octubre
La cuota reúne tres componentes: el impuesto integrado, que reemplaza al IVA y a Ganancias; el aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), destinado a la jubilación; y la obra social.
El total depende de la categoría y de si la actividad es una prestación de servicios o una venta de cosas muebles, es decir, de productos.
Desde la categoría C, quienes prestan servicios pagan más que quienes venden productos. En la K, la diferencia supera el doble. Estos son los valores de octubre:
- Categoría A: $ 49.527,18 (servicios) y $ 49.527,18 (venta)
- Categoría B: $ 56.379,08 (servicios) y $ 56.379,08 (venta)
- Categoría C: $ 66.020,12 (servicios) y $ 64.530,58 (venta)
- Categoría D: $ 84.612,93 (servicios) y $ 82.564,81 (venta)
- Categoría E: $ 119.811,45 (servicios) y $ 108.267,51 (venta)
- Categoría F: $ 150.784,21 (servicios) y $ 129.930,65 (venta)
- Categoría G: $ 230.312,94 (servicios) y $ 158.815,05 (venta)
- Categoría H: $ 522.706,68 (servicios) y $ 317.895,01 (venta)
- Categoría I: $ 963.747,86 (servicios) y $ 474.992,78 (venta)
- Categoría J: $ 1.167.299,76 (servicios) y $ 580.793,69 (venta)
- Categoría K: $ 1.614.446,04 (servicios) y $ 702.103,24 (venta)
Los monotributistas pagarán en octubre la misma cuota mensual que rige desde el 1 de agosto.
Quiénes pagan un monto distinto
Algunos contribuyentes no abonan la cuota completa. Quienes además trabajan en relación de dependencia pagan solo el impuesto integrado, porque el empleador cubre la jubilación y la obra social. Los jubilados están exceptuados del aporte a la obra social.
En sentido inverso, quienes suman adherentes a la obra social deben ingresar el mismo aporte por cada uno. Los trabajadores independientes promovidos pagan el 1% de lo facturado en el mes, y en el Monotributo Social solo se abona la mitad del componente de obra social.