Todavía hay más de 3700 vuelos cancelados y casi 2000 retrasos, mientras los aeropuertos del país recuperan lentamente su actividad habitual. (Foto: EFE/ Octavio Guzmán)

En esta noticia “No estuvo a la altura”: la explicación oficial

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó este sábado que la suspensión total de despegues del viernes no se debió a un ciberataque, sino a “fallos” en un “sistema aéreo obsoleto”. Mientras tanto, continúan investigando las causas concretas del incidente.

La medida provocó caos generalizado y dejó varados a cientos de miles de pasajeros en todo el país.

“No estuvo a la altura”: la explicación oficial

“No creemos en absoluto que se haya tratado de un ciberataque. Fue un sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) que no estuvo a la altura de las circunstancias. Nuestro contratista no estuvo a la altura, o los equipos no estuvieron a la altura, y eso provocó las interrupciones del servicio”, dijo Duffy en una rueda de prensa.

Cientos de miles de pasajeros quedaron varados tras la suspensión de vuelos. (EFE/ Omar Alonso). Fuente: EFE Omar Alonso

Según el secretario, el problema se inició cuando un contratista de la compañía L3Harris, que provee servicios a la FAA, realizaba un mantenimiento de rutina para sustituir el antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo.

“Estamos tratando de determinar si hubo incompetencia, es decir, si se trató de un error humano o de un fallo en la instalación por parte de L3Harris, o si instalaron un rúter defectuoso. Todavía no hemos determinado cuál fue el fallo”, agregó Duffy.

También insistió en su petición de más fondos al Congreso, al que solicitó u$s 30.100 millones para modernizar la infraestructura aérea, y aseguró que el presidente, Donald Trump, está dispuesto a trabajar en esto con los demócratas, que asumirán el control del Congreso en enero.

En tanto, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, reafirmó ante la prensa que no existe ninguna “prueba de intenciones maliciosas” detrás del problema en las telecomunicaciones.

Bedford también descartó una relación entre el fallo de este viernes con un nuevo sistema de inteligencia artificial que la FAA implementó en los últimos meses para ayudar a gestionar condiciones meteorológicas y trayectorias de vuelo.

“Es un sistema que no está vinculado ni conectado a los sistemas que sufrieron la interrupción ayer”, añadió.

Miles de pasajeros en todo el país continúan viéndose afectados este sábado por la suspensión total de despegues de la víspera, que ha obligado a cancelar hoy más de 4.100 vuelos, mientras otros 3.200 sufren retrasos“, según el sitio de rastreo FlighAware.